Наемники за штурвалом: изменят ли что-то поставки американских F-16 на Украину - Мнения ТАСС

Александр Ковалев — о перспективах F-16 в конфликте на Украине

Американский многофункциональный истребитель F-16 впервые был передан в эксплуатацию в 1978 году. За год до этого я выпустился из Армавирского высшего военного авиационного училища. Появление самолета США четвертого поколения стало событием, несмотря на скудную по сегодняшним интернет-меркам информацию из разведданных и профильных западных журналов. Новую технику американцев с высокими характеристиками и неплохой навигационной станцией обсуждали и в училище, и после него. Спустя более 40 лет ставший самым массовым истребителем в истории реактивной авиации, F-16 все еще остается хорошей машиной. Однако перелома в конфликт на Украине, куда их, судя по активным обсуждениям, рано или поздно поставят, американские истребители не внесут. Причина в людях.

Хорошая машина, но не без недостатков

F-16 считается самолетом четвертого поколения, но даже с учетом современных модификаций и наработок он уступает российским поколения 4++ — Су-35С, Су-30СМ, Су-30СМ2. Впрочем, например, бортовые системы — сравнимы. У F-16 неплохая визуализация целей, он наблюдает и сопровождает довольно большое их количество, причем одновременно и наземные, и воздушные. Способен применять корректируемые авиационные бомбы, пускать крылатые ракеты, в том числе британские Storm Shadow, которые уже используются ВСУ (Вооруженные силы Украины), и их аналог SCALP, обещанный французами. Самый главный недостаток — один двигатель; да, он очень хорош и надежен, естественно, его модифицировали, внедряли новые технологии, но он один. При двух двигателях в случае неполадки есть страховка. А у него такой страховки нет.

Вообще, по техническим характеристикам современные самолеты смешно делить, потому что показатели примерно у всех одинаковые. В Великую Отечественную войну преимущество в скорости на 60 км/ч у условного "Мессершмитта" над условным самолетом Лавочкина было очень серьезным фактором. "Высота — скорость — маневр — огонь", как говорил наш Александр Иванович Покрышкин. Но сегодня все эти параметры в общем выровнялись, и на первое место вышли возможности бортовых систем, возможности оружия, которое несет авиация, и, конечно же, морально-психологический дух и уровень подготовки летного состава. Именно последнее я бы поставил во главу. Не технические характеристики, которых может достигать машина, а именно люди, которые сидят в кабинах.

Главное — пилоты

Я много лет посвятил обучению и молодых лейтенантов, и боевых летчиков в строевой части. Непосредственное обучение на новом типе самолета для человека происходит вне зависимости от опыта в несколько этапов: теоретическое, подготовка на тренажерах, после этого сдаются экзамены и начинаются полеты — от простых к более сложным. В Америке примерно та же схема. Сейчас якобы еще не решен вопрос о подготовке украинских пилотов, но я думаю, что это все вранье и пропаганда. Я предполагаю, что она уже идет в ряде стран, но тут есть масса нюансов.

Во-первых, лично мне неизвестно, существует ли руководство по летной эксплуатации к F-16 на украинском или русском языке, а это один из основных документов, которые используются при подготовке пилота. Кстати, летчики ВСУ до сегодняшнего дня радиообмен при выполнении боевых задач ведут на русском языке, потому что по-украински некоторые термины произносить сложно. Я сомневаюсь, что поехали на подготовку большое количество военных, которые знают английский язык на том уровне, который требуется, чтобы понимать все термины в руководстве по летной эксплуатации.

Во-вторых, также нет информации о тренажерах и самолетах на Западе, где высота измеряется не в футах, а в метрах, а скорость не в милях в час, а в километрах в час. Ты привыкаешь к определенным показателям и перестроиться на новые психологически сложно, хотя и возможно. Но тоже требует времени.

Дальше непосредственно выполнение полетов. Современные самолеты позволяют одновременно защищаться от воздушного противника, искать наземные цели и атаковать и их, и воздушные цели. Два-три месяца практики для того, чтобы послать человека в бой, где он грамотно применит все вооружение в комплексе, совершенно недостаточно. Неважно, какой налет у него был на предыдущем типе воздушного судна, на новом будет куча особенностей. Банально: тумблера стоят в разных местах кабины, и это уже проблема, потому что у летчика выработана определенная моторика, некоторые действия он делает на автомате. Что-то происходит, и он щелкает переключатель, не глядя на него. Простой пилотаж, сложный пилотаж, групповая слетанность — все это необходимо пройти. Сегодня тем более боевое применение зачастую осуществляется ночью. А ночная подготовка — это вообще отдельная вещь, как говорил известный инструктор Вячеслав Иванович Чунов (афоризмы на летные темы из его уст сыпались как из рога изобилия): "Ночь есть ночь, и нечего ее путать с днем!"

Для того чтобы достойно выполнять поставленные задачи, пилотам требуется полтора-два года минимум. Поэтому меня все чаще посещает мысль, что в небе над Украиной могут появиться иностранные наемники из числа "отставников". Даже с ними они не получат преимущества, но смогут хотя бы в какой-то степени двинуться в сторону паритета с ВС РФ. При этом воздушных маневренных боев в стиле Великой Отечественной, когда нос в хвост, на СВО ждать не стоит, так как таковые возможны либо на территории действия нашей ПВО, либо ПВО противника. Там победителей не будет.

Вероятность конкуренции

Не стоит забывать и о существенном уроне, который наша армия нанесла по аэродромной инфраструктуре. F-16 не создан для взлета "с полей", ему требуется взлетно-посадочная полоса, а с ними на Украине уже не все гладко. Он, конечно, сможет взлететь с определенных участков автомобильных дорог и сесть, но к нему же еще нужно подвезти топливо и боеприпасы, что в таких условиях будет затруднительно. Возможно и использование аэродромов третьих стран, но, пожалуй, только в единичных случаях, иначе по ним может быть нанесен ответный удар. Стоит отметить также ущерб, нанесенный навигационным системам ВСУ, — восстановление потребует больших средств и времени, это не новый западный танк поставить.

Есть и еще один момент про F-16. За все время существования различных модификаций и широкого использования в самых разных конфликтах известные его воздушные победы составляют порядка 50 машин. Причем нет ни одного подтвержденного случая, где сбитым самолетом в Сирии, в Египте, да и в остальных местах, управлял бы российский пилот или сравнимый с ним по классу летчик. Моральный боевой дух, уровень и мастерство российских пилотов, а также превосходство наших самолетов позволяют говорить о том, что на современном этапе F-16 погоды не сделают. Мне кажется, весь информационный шум вокруг этих поставок — больше психологическое давление.