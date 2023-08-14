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ТАСС

Косачев заявил, что "формула мира" Зеленского говорит о неготовности Украины к переговорам

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Вице-спикер Совфеда также прокомментировал слова президента Украины о том, что "формула мира" может стать основой для разрешения других военных конфликтов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, требующая полной капитуляции России, подтверждает неготовность Киева к переговорам. Об этом в субботу написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом "мирного плана" в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам. А то ведь нам могут и не поверить, когда мы об этом говорим. Но "формула мира" от Зеленского - стопроцентное подтверждение того, что переговоры пока невозможны, и вовсе не из-за Москвы", - заявил он.

Сенатор считает, что украинская сторона не верит в ультиматум о безоговорочной капитуляции одной из сторон конфликта как основы для переговоров, "им просто приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров".

"Зеленский вполне серьезно заявил, что его "формула мира" может стать универсальной основой для прекращения других военных конфликтов на планете. <...> То есть предложить, например, участникам застарелого палестино-израильского конфликта, или, скажем, Армении и Азербайджану применительно к нагорно-карабахской теме, использовать эту "универсальную" формулу от киевских "гениев миротворчества": одна из сторон полностью отказывается от своей позиции, выплачивает огромные репарации и отдает свое руководство под суд", - пояснил Косачев.

Вице-спикер предложил испытать эту формулу на конфликте в Косове и агрессии НАТО в Югославии, восстановив границы раздробленной страны, включая Косово и Метохию, а также потребовав от стран НАТО выплатить многомиллиардные репарации Белграду за нанесенный ущерб людям, инфраструктуре, экономике, экологии. 

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Украина
Югославия
Проекты
NATO
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