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Интерфакс-АВН

Польша проводит учения с применением ЗРК Patriot - министр обороны

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Источник изображения: topwar.ru

Минск. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Польша впервые проводит учения с использованием ЗРК MIM-104 Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS, сообщил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Обучение касается интеграции всех элементов высшего уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Блащак, которого цитирует агентство PAP.

"Польша выбрала систему Patriot в качестве основы программы ПВО средней дальности Wisla в апреле 2015 г. Межправительственный контракт на первом из двух предполагаемых этапов был подписан в 2018 г.", - сообщает агентство.

По его данным, стоимость контракта составляет $4,75 млрд и предусматривает поставку двух батарей Patriot (16 пусковых установок). "Комплекты интегрированы с новой системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman. Эта система должна позволить включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему. IBCS в настоящее время также внедряется в армии США", - подчеркивается в сообщении.

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Страны
Польша
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Военные учения
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