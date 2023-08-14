США допускают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

В Белом доме заявили о готовности в связи с этим обращаться к Конгрессу с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Американская администрация не исключает, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обращение в четверг исполнительной ветви власти США к законодательной с запросом на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году.

"И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это - надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", - утверждал Кирби.