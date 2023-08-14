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ТАСС

Кабмин утвердил механизм перевода студентов - участников СВО с платного обучения на бюджет

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую, пояснила пресс-служба правительства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее механизм перевода студентов, участвовавших в специальной военной операции, на бесплатную форму обучения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете.

Перераспределение, как уточняется, будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе.

Решение по переводу студентов на бюджетную форму обучения будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося.

Постановление подготовлено для реализации норм принятого в июне 2023 года федерального закона "Об образовании". 

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Страны
Россия
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