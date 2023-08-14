Spiegel узнал о тайных переговорах в Германии о ракетах Taurus для Украины

По информации журнала, канцлер ФРГ Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет исключить возможность нанесения Киевом ударов по территории России с помощью дальнобойного оружия

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Германии изучает способы поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы. В настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему обеспокоен эскалацией конфликта. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как указывает издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

Такое ограничение системы, как отмечают эксперты, вполне возможно, но на это потребуется несколько недель. Как поясняет Der Spiegel, Шольц намерен одобрить поставку Taurus Киеву только после того, как убедится в технической модификации. Однако принципиальных сомнений по поводу этой идеи глава правительства Германии больше не питает, констатирует журнал.

Секретные переговоры с представителями промышленности, по данным издания, знаменуют собой поворот в позиции Германии в отношении поставок Украине крылатых ракет большой дальности. До сих пор Шольц и Писториус всегда подчеркивали, что роль Германии в оказании помощи оружием видится скорее в противовоздушной обороне и поставках танков. Точно так же в кулуарах постоянно указывалось, что Берлин не намерен поставлять крылатые ракеты, пока Вашингтон не передаст Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Однако теперь это условие больше не играет большой роли, резюмирует Der Spiegel.

10 августа новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции сообщил, что правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Ведомство федерального канцлера Шольца, по информации издания, прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США. До сих пор Берлин отвергал возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование ВВС республики одобрило поставку ракет. На прошлой неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны важные сведения о Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.