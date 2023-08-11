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Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" выполняет все обязательства перед иностранными заказчиками по линии ВТС - гендиректор

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Модели зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019
Модели зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019.
Источник изображения: bmpd

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Все обязательства перед иностранными заказчиками по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) концерном "Алмаз - Антей" выполняются чётко, строго и в срок, заявил генеральный директор холдинга Ян Новиков.

""Алмаз - Антей" четко и строго в установленные сроки выполняет все обязательства и перед иностранными заказчиками, укрепляет имидж продукции российского ОПК на международном рынке. Это касается и послепродажного обслуживания техники, её ремонта и модернизации, а также обучения зарубежных специалистов", - сказал Новиков, которого цитирует в четверг пресс-служба концерна.

В преддверии международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2023" Новиков отметил, "что в современном мире, как показывает практика, системы противовоздушной и противоракетной обороны приобретают все большую значимость", сказано в сообщении.

По оценке гендиректора, "Россия занимает передовые позиции в мире по разработке и производству высокоэффективных средств борьбы с различными типами воздушных целей".

На форуме "Армия-2023", сказал он, концерн традиционно предоставляет возможность широкой публике ознакомиться с достижениями холдинга в этой области.

При этом, "глава холдинга констатировал, что в сегодняшних непростых условиях концерн реализует все поставленные руководством страны задачи, - как в интересах министерства обороны Российской Федерации, так и в области гражданской промышленности", сказано в пресс-релизе.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира. "Алмаз - Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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