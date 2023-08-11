Линейку средств ПВО представит "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2023"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Средства противовоздушной обороны различного радиуса действия представит концерн ВКО "Алмаз - Антей" на международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2023", который начнёт работу 14 августа в Подмосковье, сообщила в четверг пресс-служба холдинга.

"Концерн продемонстрирует натурные образцы средств ПВО большой и средней дальности", - говорится в сообщении.

В частности, зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности "Антей-4000" будет представлена пусковой установкой 9А83М-2Е и пуско-заряжающей установкой 9А84М-1Е.

ЗРС "Антей-4000" предназначена для поражения современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех, оперативно-тактических, тактических, аэробаллистических, крылатых ракет, а также баллистических ракет средней дальности. "Данная ЗРС позволяет обеспечить надежную противовоздушную оборону административных, промышленных и военных объектов, группировок войск", - подчеркивают в пресс-службе.

По ее данным, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Викинг" можно будет увидеть в составе самоходной огневой установки 9А317МЭ, станции обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении, пусковой установки 9А316МЭ и тренажера пункта боевого управления (ПБУ).

""Викинг" способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей. При этом он может эффективно выполнять задачи в условиях жёсткого радиоэлектронного и огневого противодействия. Здесь же можно будет ознакомиться с пусковой установкой 51П6Е2 перспективного ЗРК нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан"", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "по количеству боевых элементов "Абакан" является самым компактным средством НПРО, а все процессы его боевой работы автоматизированы".

"Комплекс не имеет аналогов и предназначен для поражения современных и перспективных тактических, оперативно-тактических, нестратегических баллистических ракет. Благодаря оптимальным техническим решениям "Абакан" способен существенно усилить группировку ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны или работать автономно", - информирует пресс-служба.

По её данным, впервые на форуме "Алмаз - Антей" "представит натурный образец учебно-тренировочного комплекса (УТК), предназначенного для тренировки и подготовки боевых расчетов ЗРС средней дальности С-350Е "Витязь"".