На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей"

Тренажер для операторов С-350 "Витязь" впервые покажут на форуме "Армия — 2023"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

"Впервые на форуме концерн ВКО "Алмаз – Антей" представит натурный образец учебно-тренировочного комплекса (УТК), предназначенного для тренировки и подготовки боевых расчетов зенитно-ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь". УТК представляет собой контейнер на возимом прицепе, в котором расположены рабочие места боевого расчета, полностью идентичные штатным рабочим местам в пункте боевого управления, а также место преподавателя-инструктора", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что применение тренажера позволяет существенно экономить ресурс основных средств комплексов ПВО, совершенствовать теоретическую и практическую подготовку расчетов к решению боевых задач.

ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для объектовой обороны (с дальностью поражения до 120 километров), способна одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения, в том числе перспективных, с любых направлений во всем диапазоне высот их полета. В состав "Витязя" входят пункт управления, до двух многофункциональных радиолокаторов, до 8 пусковых установок, на каждой из которых размещается до 12 зенитных управляемых ракет 9М96Е2.

Преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие необходимости нахождения боевых расчетов в радиолокаторах во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается за счет разнесения средств, входящих в состав ЗРС С-350Е, на местности на достаточно большое расстояние, а также маневрированием и быстрым перемещением на новые позиции.

Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.