Путин установил новое почетное звание - "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ"

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Указом президента РФ Владимира Путина в России устанавливается новое почетное звание для работников оборонных предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

"Почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" присваивается работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем указано, что новое звание будет присваиваться за личные заслуги в разработке и создании современных образцов вооружения, в выполнении заданий гособоронзаказа с опережением графика, в разработке комплексных мер для инновационного развития ОПК, в реализации госполитики в оборонной сфере и других значимых результатов в сфере "оборонки".