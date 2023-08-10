Американская армия в упадке — бесконечные войны дали о себе знать

Вооруженные силы всегда были самым надежным институтом США, но сейчас они приходят в упадок, пишет GT. Критерии отбора новобранцев снижаются, и в войска попадают непригодные кадры. На фоне военных провалов и "игр" политиков с собственными солдатами армия теряет доверие американцев, отмечает автор.

Американцы считают свои вооруженные силы самым надежным институтом из всех, что есть в стране. Им доверяют больше, чем средствам массовой информации, крупному бизнесу, системе уголовного правосудия и даже избранным представителям, входящим в конгресс. Несмотря на этот факт, в настоящее время доверие к американским военным снижается по целому ряду причин, и это отражает общий упадок США как мировой сверхдержавы.

Издание Politico в своей недавней статье, озаглавленной "По данным опроса, доверие американцев к военным США достигло минимума за последние два десятилетия", сделала вывод, что независимо от политической принадлежности — республиканцы, демократы или беспартийные американцы, — народ в Соединенных Штатах относится к своей армии с гораздо меньшим доверием, чем в последние 20 лет.

В статье отмечается, что после терактов 11 сентября 2001 года уверенность американцев в своих вооруженных силах резко возросла и держалась на уровне более 70% вплоть до 2021 года — тогда она начала снижаться. Спад совпадает с выводом войск США из Афганистана в том же году. Этот шаг был воспринят как фиаско, последовавшее за двумя десятилетиями неразрешимой проблемы — именно так многие американцы расценивали ситуацию.

Плохая работа военных стратегов Соединенных Штатов и их гражданских коллег при выводе армии из Афганистана привела к гибели множества американских солдат, а также афганского населения, в стране вспыхнули полномасштабные беспорядки. Видео, запечатлевшие афганцев, которые сотрудничали с оккупантами из США и преследовали американские грузовые самолеты на взлетно-посадочных полосах, цепляясь за шасси и разбиваясь потом насмерть, остались в памяти миллионов людей в Соединенных Штатах и на всей планете.

Меньшее освещение получили десятки тысяч американских военнослужащих, которых многократно отправляли командировки за границу либо в Ирак, либо в Афганистан (или и туда, и туда). Среди них немало людей перенесли физические или психические травмы и вернулись домой только для того, чтобы обнаружить, что государственная система поместила их в бесконечные листы ожидания помощи, причем не отличающейся хорошим качеством. Во многих случаях они вовсе оставались без медицинской поддержки. Этим мужчинам и женщинам было трудно приспособиться к гражданской жизни после того, как они прошли через нереальный ужас боевых действий и военной оккупации за тысячи миль от дома.

Такие американские военнослужащие провели годы жизни вдали от семей и друзей, сражаясь за границей за абстрактные концепции, такие как "свобода", "демократия" и "строительство государственности". Вернувшись домой, они увидели, что их собственная нация находится в упадке. Сделав свой вклад в иностранные интервенции, которые лишили жителей Северной Африки и Центральной Азии мира и процветания, такие солдаты обнаружили, насколько иллюзорны перспективы построения спокойной и благополучной жизни в их собственной стране.

Все это не ускользнуло от внимания народа. Люди видят, как ветеранами пренебрегают, как плохо с ними обращаются и как быстро о них забывают после войн, о которых многие американцы не просили и от которых не получили ничего хорошего.

Упало не только общественное доверие к вооруженным силам США, но и качество самого оборонного комплекса.

Журнал Wall Street Journal в своей статье "Кризис набора в армию: даже ветераны не хотят, чтобы члены их семей шли в солдаты" отмечает растущие проблемы, с которыми сталкиваются американские военные вербовщики, которым с трудом удается найти квалифицированных кандидатов, способных и желающих присоединиться к вооруженным силам, даже несмотря на неоднократное снижение стандартов набора.

Стандарты опускают по двум причинам: чтобы привлечь в армию больше людей, которые в противном случае не смогли бы попасть в нее, и чтобы решить следующую проблему. С каждым годом среднестатистический американец становится все менее пригодным для военной службы. Это связано с такими факторами, как злоупотребление наркотиками, ожирение, криминальное прошлое и плохое образование, что, в свою очередь, негативно сказывается на результатах, получаемых кандидатами во время вступительных испытаний для допуска в армию.

Упадок США подпитывает все эти факторы — а эти факторы, в свою очередь, способствуют упадку Соединенных Штатов и американских вооруженных сил.

По мере снижения стандартов сама армия как институт становится все менее привлекательной для серьезно настроенных людей, из которых получаются идеальные новобранцы. Пока все менее квалифицированные солдаты присоединяются к вооруженным силам США и продвигаются по карьерной лестнице, военный институт теряет свой престиж. Это порочный круг, порожденный десятилетиями бесконечных войн напряженной Америки, охватывающих весь земной шар.

Народ теряет доверие ко всем государственным институтам, в том числе к тем, на которые исторически он полагался больше всего, — например, к вооруженным силам США. Кредит доверия исчерпывается не потому, что американские военные по своей сути ненадежны, а скорее из-за того, для чего политическое руководство в Вашингтоне использовало свою армию и как оно истощало солдат, как обращалось с ними.

Плохие управленцы отправляли американцев сражаться и умирать за границей в погоне за неустойчивым глобальным господством, и это возымело негативные последствия на экономику, систему образования и общество Соединенных Штатов. Упадок в этих сферах создает условия для процветания преступности, болезней и невежества, лишая военных и остальное общество квалифицированных человеческих кадров, необходимых для выживания и подъема. Пока фундаментальные проблемы внешней и внутренней политики США не будут решены, спад продолжится, не просто затрагивая вооруженные силы, но и подрывая доверие к ним американского народа.

Автор: Брайан Берлетик (Brian Berletic) — аналитик в области геополитики и бывший солдат морской пехоты США