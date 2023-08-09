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Интерфакс-АВН

Москва и Тегеран подтвердили стремление к восстановлению СВПД - МИД РФ

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 7-8 августа провел консультации в Тегеране, на них был подтвержден настрой России и Ирана на продолжение усилий по восстановлению иранской ядерной сделки, сообщили во вторник в МИД РФ.

"Основное внимание было уделено перспективам Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Подтверждён обоюдный настрой на продолжение усилий, направленных на сохранение и восстановление полнокровной реализации этих важнейших договорённостей, которые были одобрены резолюцией СБ ООН 2231 и не имеют разумной альтернативы", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что "Россия и Иран едины в понимании вызовов, с которыми международное сообщество столкнулось при осуществлении вышеупомянутой резолюции в результате проводимой США и их единомышленниками ошибочной политики "максимального давления" на Тегеран".

"Подчёркнута неприемлемость любых попыток со стороны Запада навязать некие новые схемы и подходы к решению проблем, связанных с СВПД, которые предполагают нанесение ущерба законному и взаимовыгодному российско-иранскому сотрудничеству в различных областях", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ также сообщили, что "стороны провели обстоятельную сверку позиций по ряду других актуальных международных вопросов, включая обзорный процесс в рамках ДНЯО, состояние дел в ОЗХО, проблематику биобезопасности, меры по предотвращению гонки вооружений в космосе".

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