Starliner будет готов к пилотируемому полёту к МКС в марте следующего года - Boeing

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing будет полёт к полёту к Международной космической станции (МКС) в марте 2024 года, сообщил директор программы по разработке космического корабля Boeing Марк Наппи.

"Сейчас, основываясь на текущих планах, мы ожидаем, что космический корабль будет готов к началу марта (2024 года - ИФ). Это не значит, что дата запуска назначена на начало марта, но то, что корабль будет готов к тому времени", - заявил Наппи в ходе телеконференции NASA в понедельник.

"Мы работаем с программой коммерческих пилотируемых полётов NASA и ULA по вопросу возможной даты запуска, назначение которой зависит от нашей готовности, сложной очерёдности (прибытия и отбытия - ИФ) кораблей на МКС и очерёдности запусков со стартовой площадки ULA, поэтому в течение следующих нескольких недель мы будем решать, на какое время может быть назначен запуск, и определим дату старта", - подчеркнул он.

Ранее запуск перспективного корабля к станции неоднократно переносился, в последний раз тестовый полёт планировалось осуществить 21 июля, однако из-за проблем с парашютами и изоляционным покрытием проводки старт миссии пришлось снова отложить.

По словам руководителя программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стива Стича, в настоящий момент специалисты Boeing и NASA исправляют проблемы с парашютами и готовятся к их тестированию, а также убирают изоляционное покрытие для его замены.

В рамках первого пилотируемого полета корабля Starliner на станцию должны отправиться два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, корабль проведет в составе станции около двух недель, в ходе которых астронавты будут работать совместно с действующим экипажем МКС.

В случае успеха миссии корабль будет сертифицирован NASA для проведения на нем регулярных пилотируемых миссий к станции.

Запуск корабля к станции планируется осуществить с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как ранее отмечал Наппи, предполагается, что пилотируемый корабль будет осуществлять полет к МКС раз в год.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.