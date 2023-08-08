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Интерфакс-АВН

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту - Минобороны РФ

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Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Запущенный в понедельник с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили в Минобороны РФ.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

"Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2569", - сообщили военные.

По данным министерства обороны, старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение спутника на расчетную орбиту прошли штатно.

"После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", - сказали в военном ведомстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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