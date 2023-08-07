Интервенция в Нигер станет прямой угрозой безопасности Алжира - президент

Брюссель. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Военная операция против Нигера будет представлять непосредственную угрозу безопасности Алжира, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

"Мы категорически не приемлем любую военную интервенцию", - приводят западные СМИ его слова, сказанные накануне в телевизионном интервью.

Президент пояснил, что силовая акция против Нигера станет "прямой угрозой для Алжира". Он подчеркнул, что без участия Алжира урегулировать ситуацию с Нигером нельзя.

По его словам, в случае дальнейшей дестабилизации обстановки первым окажется затронуто население Алжира - страны, которая граничит с Нигером на протяжении почти 1 тыс. км.

"И какая теперь ситуация в странах, которые пережили военную интервенцию?" - сказал он, указав на Ливию и Сирию.

В воскресенье истекает срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму. "В случае если требование не выполнят в течение недели, принять все необходимые меры по восстановлению конституционного порядка в Нигере", - подчеркивалось в коммюнике по итогам внеочередного саммита лидеров стран ЭКОВАС 30 июля.

Такие меры могут включать применение силы: в ЭКОВАС заявляли, что могут прибегнуть к военному вмешательству в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае. Однако в ЭКОВАС не стали разглашать какие бы то ни было подробности возможной военной интервенции. Также в этом объединении не сообщали о сроках ее начала.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума и отстранила его от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии. Новым лидером страны стал армейский генерал Абдурахман Тчиани.

Многие страны мира, в частности, США, члены ЕС, Африканского союза и ЭКОВАС выступили с осуждением военного переворота и потребовали восстановления власти Базума.