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ТАСС

Белоусов поручил создать концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Первый вице-премьер России отметил, что это позволит сделать нормативное пространство для того, чтобы компании могли начинать совместно работать в общем правовом поле

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил до конца года разработать концепцию закона, регулирующего модель управления беспилотными летательными аппаратами с задействованием в том числе ближнего космического пространства и тропосферы земли. Такое поручение он дал АНО "Платформа НТИ" в ходе осмотра выставки проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023".

"Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию. Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами - авиация, космическая деятельность - у всех свои интересы. Должно быть прописано для них, кто что делает. Таким образом появится нормативное пространство для того, чтобы компании могли начинать совместно работать в общем правовом пространстве", - сказал Белоусов.

Обратившись к представителям АНО "Платформа НТИ", первый вице-премьер спросил, готовы ли они такой закон разработать. "До конца года - концепцию, в следующем году закон разработать. И тогда у нас с вами появится прочная основа", - отметил Белоусов.

Кроме того, Белоусов осмотрел экспонаты НПО "АВАКС - Автономные аэрокосмические системы". Среди них был представлен аппарат Sigma, который может использоваться для мониторинга протяженных линейных и площадных объектов, а также для доставки грузов массой до 6 кг. "Такую же историю (как и сельским хозяйством - прим. ТАСС) необходимо сделать по лесным пожарам к следующему сезону. Думаю, целый ряд регионов с удовольствием подхватит, это и Бурятия, наверняка, подхватит, не только Красноярский край, но и Якутия, с удовольствием они все это возьмут. Поэтому нужны кейсы, давайте отработаем", - отметил Белоусов.

Кроме того, на выставке было представлено беспилотное аэротакси S700, которое планируется использовать в том числе для перевозки сотрудников МЧС до места происшествия. В ходе осмотра Белоусов поинтересовался, есть ли система безопасности, на что получил утвердительный ответ. 

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Страны
Россия
Компании
МЧС
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