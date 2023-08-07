Определён срок начала серийного производства «Партизана» – беспилотной версии самолёта ТВС-2МС

Источник изображения: topwar.ru

В Центре национальной технологической инициативы (ЦНТИ) определен срок начала серийного производства «Партизана» – беспилотной версии самолета ТВС-2МС. Предполагается, что машина выйдет в серию в 2024 году.

Как сообщили в агентстве ТАСС, такое заявление сделал глава индустриального совета ЦНТИ Антон Рязанцев в ходе образовательного интенсива «Архипелаг-2023», который проходил в Новосибирске.

Есть опытно-конструкторские работы «Партизан» по тяжелому беспилотному аппарату, и в 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск десяти серийных экземпляров

- заявил он.

В конце прошлого года руководитель Сибирского НИИ авиации (СибНИА) Владимир Барсук анонсировал создание в 2023 году двух опытных образцов нового турбовинтового самолета «Партизан», способного выполнять короткий взлет и посадку. Другими словами, он может взлетать с вертолетной площадки и садиться на нее. Такую возможность машина получила благодаря наличию распределенной винто-моторной группы, состоящей из нескольких электродвигателей и обеспечивающей активный обдув крыла. Это обеспечивает самолету возможность отрыва от земли и посадки на небольшой скорости.

Источник изображения: topwar.ru

Изначально предполагалось запустить самолет в серию в 2021 году, но запуск пришлось отложить, так как изначально заложенные в проект импортные комплектующие оказались недоступными из-за санкций. Пришлось срочно налаживать их производство в России.

Источник изображения: topwar.ru

Максимальная взлетная масса аппарата составляет почти 3,4 тонны. Беспилотник сможет доставлять груз весом до одной тонны на расстояние до тысячи километров.