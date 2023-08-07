Войти
Интерфакс-АВН

Госзакупки для российской армии на фоне западных санкций обсудят специалисты на форуме "Армия-2023"

506
0
0
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Участники международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2023", который стартует 14 августа в Подмосковье, обсудят вопросы осуществления государственных закупок в условиях западного санкционного давления на Россию, сообщило министерство обороны РФ.

"На площадке МВТФ "Армия-2023" в рамках тематического "круглого стола" состоится обсуждение особенностей государственных закупок в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении, распространённом в субботу.

По данным ведомства, "основной целью работы участников "круглого стола" станет увеличение эффективности закупок, осуществляемых в целях реализации заданий государственного оборонного заказа и для обеспечения нужд Вооружённых сил РФ в условиях масштабных санкций".

"Для этого в рамках мероприятия планируется проинформировать заказчиков и потенциальных участников закупок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) об особенностях применения положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и государственном оборонном заказе, вступивших в силу в этом году. А также - обменяться практическим опытом в проведении закупок ВВСТ", - информирует Минобороны России.

По его данным, участие в заседании "примут более 500 специалистов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных российских организаций и учреждений".

МВТФ "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил РФ "Патриот" (Московская область).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 31 июля, что на форуме планируется заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей.

Он отметил, что на МВТФ "Армия-2023" почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
18.11.2020
Шойгу прибыл на космодром Плесецк
05.08.2019
"Путь для новых проектов": издание из США оценило парад ВМФ РФ
13.08.2018
Шойгу предостерег ФРГ от диалога с Россией с позиции силы
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
06.07.2015
Минобороны: ВМФ России в 2015 получит 12 боевых кораблей
21.01.2014
Зам. ген. директора ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» Евгений Карпов назначен руководителем секции по радиорелейной и тропосферной связи
08.11.2012
«Нужен серьезный откат назад»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России