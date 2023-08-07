Госзакупки для российской армии на фоне западных санкций обсудят специалисты на форуме "Армия-2023"

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Участники международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2023", который стартует 14 августа в Подмосковье, обсудят вопросы осуществления государственных закупок в условиях западного санкционного давления на Россию, сообщило министерство обороны РФ.

"На площадке МВТФ "Армия-2023" в рамках тематического "круглого стола" состоится обсуждение особенностей государственных закупок в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении, распространённом в субботу.

По данным ведомства, "основной целью работы участников "круглого стола" станет увеличение эффективности закупок, осуществляемых в целях реализации заданий государственного оборонного заказа и для обеспечения нужд Вооружённых сил РФ в условиях масштабных санкций".

"Для этого в рамках мероприятия планируется проинформировать заказчиков и потенциальных участников закупок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) об особенностях применения положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и государственном оборонном заказе, вступивших в силу в этом году. А также - обменяться практическим опытом в проведении закупок ВВСТ", - информирует Минобороны России.

По его данным, участие в заседании "примут более 500 специалистов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных российских организаций и учреждений".

МВТФ "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил РФ "Патриот" (Московская область).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 31 июля, что на форуме планируется заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей.

Он отметил, что на МВТФ "Армия-2023" почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.