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Военное обозрение

Американская пресса: ВВС США планируют осуществить ускоренную закупку самолётов ДРЛОиУ Boeing E-7

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС США намерены осуществить процесс принятия на вооружение самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-7, в связи с чем проводят работу по ускорению закупок этих военно-воздушных судов. Об этом сообщает Defense News.

Так, по данным портала, американские военно-воздушные силы рассчитывают уже к 2032-му году пополнить парк Boeing 737 AEW&C в количестве 26 единиц, которые придут на смену устаревшим Boeing E-3 Sentry, разработанным ещё в 60-х годах прошлого столетия. Как отметили в ведомстве, половина из этих самолётов (а их парк насчитывает в общей сложности 31 борт) уже доживает свой век.

Однако существуют и определённые сложности, связанные с налаживанием массового производства Боингов E-7. Связано это, главным образом, с проблемами при выпуске критически важных деталей для этих самолётов, а именно их оснащением РЛС, использующими фазированную антенную решётку с электронным сканированием (MESA) и датчиками MCAS. Все эти системы должны поначалу пройти тестирование, а боевая машина - сертификацию, до того как её проверят на готовность к полёту.

Для устранения всех недостатков самолёта и начала серийного производства E-7 ВВС США планируют закупить для них большее количество деталей длительного цикла изготовления. Таким образом, эти боевые машины, как ожидается, будут запущены в производство не ранее, чем в 2025-м году.

Что касается расходов на 2024-й финансовый год, то по предварительным оценкам они составляют порядка 596 млн долларов, хотя средства на эти цели ещё не были заложены в бюджете страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing-737
E-3
Компании
Boeing
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