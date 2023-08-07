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Военное обозрение

Замглавы Росгвардии в ДНР: Мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что в последнее время в СМИ появляется все больше намеков на возможное заключение перемирия. При этом никакие точные сроки проведения переговоров не называются, однако, следуя какой-то логике, пророчат заключение перемирия уже ближайшей зимой или ближе к весне.

Ходаковский добавил, что в качестве аргументов, свидетельствующих о возможном начале мирных переговоров, как правило, приводятся неуспешность украинского наступления, а также приближение осени с ее обильными дождями. Кроме того, упоминается падение интереса к украинскому кризису со стороны Запада, когда даже позиционирующаяся как ближайший союзник киевского режима Польша начинает ставить интересы своих фермеров выше лозунгов о безоговорочной поддержке Украины.

Зачем настраивать себя на какой-то промежуточный итог, внося разброд и шатание в свои и без того уставшие головы?

Замглавы Росгвардии в ДНР подчеркнул, что сам термин "перемирие" предполагает промежуточную фазу вооруженного конфликта, после которой, как правило, происходит либо возобновление боевых действий, либо, что менее вероятно - устанавливается мир. В конкретном случае, мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта. Любое перемирие рассматривается только как передышка для осуществления перегруппирования сил. И если у России есть возможность самостоятельно восполнить понесенные убытки и нарастить военный потенциал, то подготовить Украину к возобновлению боевых действий способен только Запад.

Исходя из изложенных факторов, Ходаковский резюмирует, что именно от настроения и позиции Запада во многом будет зависеть, по какому пути развития пойдет украинский кризис. В случае, если Запад удовлетворен результатами, либо перестанет рассматривать Украину в качестве одного из средств их достижения, сценарий будет один. Однако, в случае, если Запад решит продолжить конфликт, придется найти в себе силы, чтобы, вопреки желанию Запада, переломить хребет противнику.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
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