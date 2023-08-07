Париж не признает решение военных Нигера расторгнуть военные договоры с Францией - МИД

Французские солдаты во время репетиции парада на Елисейских полях в Париже.

Брюссель. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Власти Франции в пятницу заявили, что отказываются признавать решение военных Нигера денонсировать военные соглашения с Парижем, сообщают западные СМИ.

"Правовые рамки оборонного соглашения Франции с Нигером основаны на договоренностях, заключенные легитимными властями Нигера", - приводят СМИ выдержки из заявления внешнеполитического ведомства Франции.

Там подчеркнули, что только законный руководитель страны мог отменить действие двусторонних военных соглашений. В МИД заявили, что низложенное правительство президента Мохамеда Базума было "единственным, которое признает Франция и все международное сообщество".

При этом в Париже добавили, что "приняли к сведению" заявление мятежников Нигера о военном сотрудничестве.

Ранее в пятницу сообщалось, что военные, свергнувшие президента, заявили о денонсации нескольких военных соглашений с Францией.

Между тем, в Нигере остаются примерно 1,5 тыс. французских военных, которые вместе с армией этой африканской страны задействованы в борьбе с джихадистами. В Генштабе Франции отмечали, что эвакуация французских военнослужащих, размещенных в Нигере, в настоящее время не рассматривается.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.