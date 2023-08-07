Польский министр обороны: мы готовы применить оружие на белорусской границе

Польша поспешила осудить "риск провокаций" со стороны России и Белоруссии и пригрозила применением оружия, сообщает Le Figaro. Голословные обвинения Варшавы поддержала Литва. Но читателей это не убедило. Напротив, они напомнили о провокациях НАТО в Крыму.

Польша решительно осудила "риск провокаций" со стороны России и Белоруссии на своей восточной границе. В связи с этим риском Польша приняла меры по усилению разведывательных и наблюдательных миссий именно на восточной части своих рубежей. Стоит отметить, что в Польше эти декларации звучат в контексте сообщений о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства НАТО двумя белорусскими вертолетами.

"Россия и Белоруссия повышают напряжение на границе, они умножают количество своих провокаций. И нам нужно отдавать себе отчет в том, что число таких провокаций и дальше будет расти", - обратился к отечественной прессе польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Сеять хаос"

К мнению Моравецкого присоединяется литовский президент Гитанас Науседа. Вот его слова: "Эти их [россиян и белорусов] действия состоят в том, чтобы дестабилизировать, сеять сомнения в западных правительствах, а значит, сеять хаос и неопределенность. В то же время россияне и белорусы пытаются показать всем нашим партнерам слабость восточного фланга НАТО". Эти слова Науседа сказал в городе Сувалки, на северо-востоке Литвы.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил об усилении мер по охране границы, включая размещение вертолетов в приграничной зоне.

"Если такое поведение будет оправдано, наши солдаты применят оружие", - настаивал в своем выступлении господин Блащак. Правда, не все берут его слова на веру: оппозиция в польском сейме опять потребовала его отставки, обвинив в "неадекватной", то есть недостаточно жесткой реакции на нарушение воздушного пространства страны.

Интересно, что первая информация об этом самом "вторжении вертолетов" была ни на чем не основанном слухом: когда 1 августа местное польское население подняло тревогу, польская армия в течение нескольких часов отрицало всю историю с "белорусскими вертолетами". Закончилось все тем, что армия признала прорыв вертолетов, сказав, что они летели над границей у Беловежья так низко, что радары не сумели их обнаружить.

Комментарии читателей:

Pampelonne

А множество провокаций НАТО, когда натовские самолеты залетали в воздушное пространство Крыма, а также вызывающе вели себя у российских границ в Заполярье.

Homme 375

Это наша последняя граница перед миром варварства. И не забудьте, какое двоедушие проявили русские в 1939-1940 гг.

Antonimes

Я ничего не понял. Чем нам угрожают эти два белоруса на вертолетах?

Bon plein

Журналисты играют на страхе. Если Россия выбралась из Советского Союза, то ЕС погружает нас всех во что-то очень советское. Мы берем от СССР худшее: например, строим железный занавес. Попробуйте проехать туристом из Польши в Белоруссию. Белорусские пограничники пропустят вас за 3 минуты. А вот на польской стороне вас будут долго мариновать: просто невозможно выполнить все формальности.