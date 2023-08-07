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Интерфакс-АВН

США должны обеспечить выполнение российских условий для возвращения Москвы в зерновую сделку - Песков

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Сухогруз Razoni с украинским зерном на рейде Стамбула
Сухогруз Razoni с украинским зерном на рейде Стамбула.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Вашингтону следует обеспечить выполнение российской части "зерновой сделки", чтобы Москва вернулась к выполнению "черноморской инициативы", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в том случае, если Москва вернется к "зерновой сделке".

"Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность, она обеспечивалась в рамках "зерновой сделки" без американцев", - сказал Песков.

По его словам, американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть "зерновой сделки".

"Не пообещать, что они задумываются над этим, а выполнить", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", - сказал Песков.

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Россия
США
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