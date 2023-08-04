Социальная политика и достойный уровень жизни, а не война – приоритет суверенного белорусского государства.

Белорусы оружием не бряцают, но готовятся в любой момент защитить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе.

«Время непростое. Вы видите, что происходит у наших соседей. Близкие нам люди, не чужие. Много родственников там, здесь. Это страшное дело. Делаем выводы, уроки для нас очень серьезные. Но я хочу, чтобы вы понимали: мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну», – заявил глава государства.

Вместе с тем, Президент Беларуси добавил, что уже более половины ядерного оружия, которое планировалось разместить в республике, завезено и рассредоточено по стране.

«Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, что этого не будет, – добавил Президент. – Мы ни к кому в огород не лезем, но и к нам, пожалуйста, не лезьте. Мы обеспечим себя и свою безопасность с учетом помощи наших друзей».

Несмотря на недружественные и недобрососедские шаги властей соседних государств, Президент Беларуси подчеркнул, что с обычными гражданами прибалтийских стран и Польши сохраняются нормальные отношения.

«Поляки не дураки, там народ похож на нас, они взяли в оборот нынешнее руководство и вот перед выборами уже начали пошевеливаться. Про литовцев, латышей – это прихвостни – я даже говорить не хочу. Уничтожили страну: было в Литве 4,5 миллиона человек, осталось около двух. Где люди? Это их проблемы. Мы в их проблемы не лезем, мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения: белорусы, поляки, литовцы – мы всегда жили заодно. И сейчас они нормальные, мы от них границу не закрываем – приезжайте, покупайте, если вы хотите у нас что-то купить», – отметил Александр Лукашенко.

Если обратить внимание на обстановку в соседних странах, где сегодня власти устраивают этнические чистки, ущемляют в правах местное население и приоритетом ставят милитаризацию и политику русофобии, можно с уверенностью заверить, что такие действия польских и прибалтийских политиков ведут только к дальнейшей эскалации обстановки в Восточно-Европейском регионе, а, вместе с тем, к падению уровня благосостояния граждан.

Несмотря на принимаемые контрмеры в военной сфере для обеспечения национальной безопасности, белорусское руководство по-прежнему основные усилия сосредотачивает на сохранение поступательного и устойчивого развития государства и общества.

Говоря о социальной политике в Беларуси, стоит также вспомнить слова председателя Совета Республики Натальи Кочановой на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь еще в середине июня.

«Социальная политика является одним из главных приоритетов суверенного белорусского государства. На его реализацию направлены стратегические решения всех шести Всебелорусских народных собраний, многочисленные мероприятия государственных программ. Президент всегда уделяет самое пристальное внимание вопросам социальной политики и требует безусловного соблюдения ее ключевых принципов – справедливости, ответственности государства перед обществом, заботы о людях», – отметила тогда Наталья Кочанова.

Таким образом, сегодня можно с уверенностью утверждать, что руководство страны полностью контролирует ситуацию как на внутри-, так и на внешнеполитическом контуре. Вместе с тем, основные усилия властей направлены на сохранение поступательного и устойчивого развития белорусского государства и общества. При этом приоритетами для достижения данных целей ставятся социальные вопросы, обеспечение достойного уровня жизни населения, поддержание мира и согласия.

Николай Крылов