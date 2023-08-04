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ИноСМИ

Раздражение Запада растет — Украина снова отмахнулась от его советов

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

Возникновение разногласий между Украиной и Западом было неизбежно, сообщает CNBC. Киев начал раздражать своих партнеров непомерными требованиями и игнорированием советов. Напряжение вряд ли спадет, считают эксперты, и самое главное для союзников — найти баланс.

Холли Эллиат

Ключевые моменты:

— Военные действия между Россией и Украиной продолжаются, и в таких условиях, возможно, неизбежно возникновение напряженности и разногласий между Киевом и его союзниками.

— Украине приходится действовать осторожно, поддерживая связи с зарубежными друзьями.

— Она зависит от военной техники и помощи от своих партнеров на много миллиардов долларов, однако настаивает, что воюет и за Запад тоже.

— В последнее время из-за украинской военной стратегии и предъявляемых альянсу требований наблюдается рост напряженности.

Отношения Украины с иностранными партнерами все больше осложняются. Пожалуй, в условиях затянувшегося вооруженного конфликта с Москвой напряженность и разногласия между Киевом и его союзниками неизбежны.

Украине приходится действовать осторожно, поддерживая связи с зарубежными друзьями. Она зависит от их военной техники и других видов гуманитарной и финансовой помощи на многие миллиарды долларов, но нуждается в постоянных и все более объемных поставках оружия, чтобы сражаться с Россией. Тем не менее она утверждает, что ведет борьбу не только за собственное выживание, но и за выживание Запада, которому противостоит враждебная и непредсказуемая Москва.

Главные покровители и доноры Украины в лице США и Британии передали ей военную помощь на сумму свыше 40 миллиардов и 4 миллиардов долларов соответственно и пообещали поддерживать Киев до конца. Фраза "сколько потребуется" стала своеобразным заклинанием, которое союзники часто повторяют на своих сборищах, когда оценивают ход боевых действий и военные потребности Украины.

Киев неоднократно благодарил партнеров за помощь, но в кулуарах часто выражает недовольство. Его потребности и требования порой входят в противоречие с военными и политическими соображениями союзников, что вызывает неприятные столкновения.

В последнее время возникла напряженность из-за украинской военной стратегии и предъявляемых Североатлантическому альянсу требований. Говорят, что президент Владимир Зеленский разозлил некоторых партнеров перед последним саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле. Тогда он назвал "абсурдом" отсутствие графика вступления Украины в альянс и "условия", которые необходимо выполнить, чтобы получить приглашение к членству.

Недовольство Вашингтона и Лондона

По мнению некоторых официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне, заявив своим твердым сторонникам, что Украина заслуживает "уважения", когда НАТО собралась обсуждать дополнительную помощь Киеву, Зеленский зашел слишком далеко.

Британский министр обороны Бен Уоллес, чувствующий определенную свободу в связи с предстоящим уходом с поста, обиделся на Зеленского за его комментарии. Он сказал, что Киеву не стоит забывать об усталости от конфликта и о скептиках, которых немало и среди союзников и которые сомневаются в целесообразности продолжения финансирования в таких больших объемах. Британия, заявил он, не склад компании Amazon, и она не может поставлять Украине оружие бесконечно всякий раз, когда она вручает ей "список покупок".

Естественно, комментарии Зеленского не понравились и Вашингтону. По сообщению газеты Washington Post, американские руководители были настолько возмущены, что какое-то время думали сократить перечень того, что должны были предложить Киеву на саммите.

"Заявления Зеленского накануне последнего саммита нашли далеко не лучший отклик в Вашингтоне. Американская администрация была очень недовольна", — рассказал CNBC один осведомленный источник, попросивший не называть его имя из-за деликатности обсуждаемого вопроса.

Он отметил, что США возмутили некоторые эпизоды военных действий, когда Украина проигнорировала их рекомендации. А случай с НАТО вызвал еще большее негодование в Белом доме.

"Итак, США настоятельно рекомендуют Украине не делать те или иные вещи, но Киев все равно их делает, отмахиваясь от возражений Америки или не учитывая ее мнение. А потом украинцы приезжают в Соединенные Штаты, в Вашингтон, к администрации Байдена и жалуются, что их не привлекают к участию в переговорах НАТО", — сказал этот источник.

В итоге Североатлантический альянс твердо встал на сторону Украины и подчеркнул свое единство, сосредоточившись на более важной цели: сделать так, чтобы Россия не "победила" в вооруженном конфликте с соседней страной, не осмелела и не начала нападать на другие бывшие советские республики. Тем не менее этот случай показал, что Киеву следует искать баланс между своими требованиями и тем бременем, которое он возлагает на союзников, а также принимать во внимание интересы, приоритеты и политические соображения партнеров.

Умеряя ожидания

Опираясь на собственный опыт работы в НАТО, Джейми Ши (Jamie Shea) рассказал CNBC, что союзники по-прежнему всеми силами поддерживают Украину, однако вильнюсский саммит выдвинул на первый план некоторые слабые места, а также подчеркнул потребность в дипломатии и компромиссах.

"Думаю, всегда надо проводить различия между стратегическим и тактическим уровнем. На стратегическом, геополитическом уровне западная поддержка Украины по-прежнему очень мощна", — пояснил Ши, в свое время бывший в НАТО заместителем помощника генерального секретаря по новым вызовам безопасности, а ныне занимающий должность эксперта по обороне и международной безопасности в Королевском институте международных отношений Чатем-Хаус (деятельность признана нежелательной на территории РФ, — Прим. ИноСМИ).

"Но очевидно, что на тактическом уровне проблемы неизбежно будут, они есть и сейчас. К моменту проведения саммита НАТО накопились некоторые вопросы, в этом нет сомнений".

По словам Ши, Зеленский должен был знать, что альянс не согласится на требования Киева по срокам вступления и не пригласит Украину стать членом НАТО, пока идут боевые действия. Пригрозив бойкотировать саммит, Зеленский начал рискованную игру, отметил Ши. Он подверг эту встречу риску провала.

В итоге возобладало здравомыслие. "Соединенные Штаты и союзники по НАТО работали не покладая рук, чтобы убедить Зеленского: он должен видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым, когда ему что-то дают", — отметил Ши.

"Так получилось, что Зеленский намек понял. Он приехал в Вильнюс. Думаю, его советники — а у него хорошие советники — убедили президента, что его поступки идут Украине не на пользу, и что нельзя „оскорблять тех парней, которые сохраняют нам жизнь, поставляя оружие и оказывая помощь“".

Ши отметил, что Украина в сложном положении, и что какой-то зазор между тем, что она хочет, и тем, что ей может предоставить Запад, будет всегда. "А время от времени это будет переливаться через край, вызывая недовольство".

"Украинцы в трудной ситуации. Очевидно, что они ведут борьбу на выживание. Они никогда не будут удовлетворены, им всегда будет нужно больше, больше и больше. Между тем Запад все время будет считать, что делает все возможное. Главное — как-то преодолевать эти расхождения и не давать им причинять долговременный ущерб. И мне кажется, на саммите в Вильнюсе удалось, по крайней мере, предотвратить именно такой долгоиграющий вред".

Артемовск

Украина раздражает союзников не только в сфере дипломатии. Ее военная стратегия и то символическое значение, которое она придает борьбе за каждый клочок своей земли, иногда противоречат взглядам и прагматизму союзников.

Киев вызвал досаду в США, когда решил продолжать сражение за восточный город Артемовск. Этот населенный пункт оказался в эпицентре ожесточенных боев между российской армией и силами наемников и украинскими войсками. Борьба за него длилась больше года.

Русские почти полностью окружили Артемовск, а в мае заявили о его взятии. Военные аналитики посчитали, что Украине следует оставить этот город, не имеющий стратегической ценности, и отойти. Но Киев решил продолжать сражения за Артемовск, и это вызвало изумление у Вашингтона, о чем рассказал специалист по военной разведке и президент фирмы Rochan Consulting Конрад Музыка (Konrad Muzyka).

"Американцы, мягко говоря, уговаривали украинцев не вступать в некоторые сражения, которые им навязывала Россия, так как это могло иметь самые серьезные последствия в отношении потерь личного состава и расходования артиллерийских боеприпасов. Но для Киева Артемовск был не просто городом. Это был символ украинского сопротивления, хотя его стратегическая ценность весьма сомнительна", — рассказал Музыка.

"В результате они потеряли множество людей, очень опытный личный состав. Они использовали огромное количество снарядов, которые пригодились бы им для проведения контрнаступления. И, наконец, у них большой износ стволов орудий, а это значит, что они не в состоянии в полной мере оказывать поддержку своим войскам в районе Артемовска".

Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс (Richard Barrons) поддержал отношение Украины к Артемовску, заявив, что этот город имеет большое значение для Киева. Этот бывший глава Командования объединенных сил Британии рассказал, что оборона Артемовска была составной частью стратегии ВСУ по "изнурению, растягиванию войск противника и нанесению ударов по нему". Вооруженные силы Украины пытались истощить российских врагов, совершая нападения на резервы, машины с боеприпасами и тыловые районы, а также растянуть армию противника по тысячекилометровой линии фронта.

Сейчас все ждут "ударной" составляющей этой стратегии. Возникли предположения, что Украина начала вводить в бой часть своих резервов, в том числе обученные и оснащенные Североатлантическим альянсом бригады. Она намерена инициировать большое продвижение вперед, чтобы прорвать российскую оборону на юге.

"Не факт, что это произойдет, но мы все же думаем, что в бой будут введены свежие силы, чтобы серьезно вклиниться в российскую оборону", — отметил Бэрронс. Вместе с тем он подчеркнул, что Киеву нельзя поддаваться давлению союзников, которые требуют быстрых результатов. Ему нужно бросать в бой резервы только тогда, когда для этого наметятся необходимые условия.

"Украина чувствует давление со стороны своих западных спонсоров: она должна показать успехи контрнаступления, доказать себе и всем остальным, что в этом вооруженном конфликте можно одержать военную победу", — подчеркнул он.

"Но есть и более здравый подход: делать все вовремя, в подходящий момент, правильно выбирая время. Худшим результатом для Украины станет такая ситуация, когда она введет в бой резервы, а те будут разорваны в клочья о передний край укрепленной российской обороны, которую ВСУ не смогут прорвать. Это станет трагедией для участников контрнаступления и трагедией года для всей украинской кампании".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Россия
США
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