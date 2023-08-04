SKOT R-3M - БТР редкой модификации закуплен для украинских неонацистов

Источник изображения: Фото: скриншот с видео

В Полтавской области недавно замечен прибывший из-за границы давно уже устаревший четырехосный бронетранспортер SKOT R-3M польского производства. Эта машина будет передана одному из местных формирований неонацистов.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), БТР был создан в конце 50-х годов конструкторами чехословацких компаний Tatra и теперь уже не существующей Praga. Позже лицензию на производство закупила польская сторона. Наладив совместное сотрудничество, они с 1963 года начали серийное производство, которое продолжалось восемь лет.

На их базе создано многочисленное семейство. Например, чехословацкие имели одиннадцать вариантов, а польские - семь.

Боевые версии вооружались 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Польские образцы получали также противотанковые управляемые ракеты комплекса "Малютка". Некоторые, вроде SKOT R-3M, вооружением не комплектовались.

Вес - 14 500 кг. Толщина брони: 6-13 мм. Двигатель - дизельный, мощностью 180 л. с. Скорость по шоссе - до 95 км/ч и 9 км/ч на плаву. Запас хода - 700 км. Вместимость - до семнадцати человек.

Другие страны Варшавского договора предпочитали использовать более простые советские БТР-60. ОТ-64/ SKOT экспортировались в дружественные страны, такие как Алжир, Ирак, Индия, Ливия, Сирия и др. В большинстве из них из-за выработки ресурса сняты с вооружения. Украинцы покупают редкие демилитаризованные образцы, находившиеся в частных коллекциях.