Военный эксперт назвал вероятную цель учений «Океанский щит - 2023»

Капитан Дандыкин: в учениях «Океанский щит - 2023» отработают задачи по отражению возможных угроз

В рамках российских военно-морских учений «Океанский щит – 2023» в акватории Балтийского моря будут отрабатываться задачи по отражению возможных угроз в этом регионе. Об этом 2 августа «Известиям» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в этот день российское Министерство обороны сообщило о начале учений. Они пройдут под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. К учениям планируется привлечь порядка 6 тыс. военных, более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, а также три десятка летательных аппаратов морской авиации.

«Наверное, будет сделан акцент на те угрозы, которые сейчас появляются в этом регионе. Это вступление Финляндии в НАТО, на подходе Швеция. У Финляндии ВМФ не шибко большой, а у Швеции приличный флот. Еще сейчас Дания решила обзавестись подводными лодками. В зоне Балтийского моря находятся Германия, Нидерланды — больше 30 подводных лодок с учетом Швеции. Ситуация непростая», — сказал Дандыкин.

Также, по словам эксперта, поступают угрозы в отношении Калининградской области со стороны ряда стран.

«Угрозы, что Эстония собирается перекрыть путь из Санкт-Петербурга, а это дорога жизни, там работают паромы. Польша точит зуб на Калининградскую область, не очень хорошие с Литвой дела», — сказал он.

При этом собеседник «Известий» подчеркнул, что боевая мощь российского Военно-морского флота усиливается.

«Задачи очень большие у нашего флота, его боевая мощь усиливается за счет малых ракетных кораблей с «Калибрами», за счет корветов. Будут отрабатываться задачи по отражению воздушной опасности, отработка противолодочных задач в Балтийском море», — заключил Дандыкин.

30 июля российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВМФ России только в этом году пополняют 30 кораблей разных классов. По его словам, в числе заступивших на боевое дежурство кораблей — ракетный корвет «Меркурий».

Комментируя это, Дандыкин отметил, что Военно-морскому флоту России уделяется большое внимание, несмотря на участие страны в специальной военной операции на Украине.