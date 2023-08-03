США смогли построить новый атомный энергоблок — впервые в XXI веке

Энергоблоки «Вогтль-3» (начавший давать энергию в сеть) и «Вогтль-4» (в достройке). Обращает на себя внимания необычная форма гермооболочки. Из ее верхней части вниз при потере энергоснабжения самотеком смогут стечь тысячи тонн охлаждающей воды Диаметр колоссальных башен гермооболочки более 36 метров, высота 65 метров.

Речь идет о большом успехе: срок и стоимость строительства были превышены всего в два раза относительно проектных. На фоне предшествующей попытки построить новый энергетический реактор в США ситуация настолько радужна, что часть отраслевых наблюдателей заговорили о возрождении отрасли.

До 2023 года последний успешный опыт возведения атомного энергоблока с нуля в Соединенных Штатах был в 1996 году, но и тогда речь шла о достройке почти готового (лишь замороженного в 1980-х) объекта. В 2007 году, на фоне высоких цен на нефть, была предпринята попытка завершить другой замороженный энергетический ядерный реактор — «Вогтль-2». Несмотря на то что он был готов на 80% еще в 1980-х, закончить оставшиеся 20% удалось только к 2016 году.

Все это создавало большие проблемы для отрасли, поскольку средний возраст имеющехся в США 92 энергетических реакторов, строительство которых началось глубоко в XX веке, превышает 40 лет. Им могут продлять срок службы до 60-80 лет, но даже в этом случае около середины века в стране сложится ситуация, когда электростанции, сегодня дающие 0,8 триллиона киловатт-часов в год, будут остановлены по возрасту, а заменить их окажется нечем.

По местным меркам ввод нового энергоблока «Вогтль-3» — большой успех: срок строительства и цена превысили проектные всего в два раза, на семь лет и 8,5 миллиарда долларов за реактор. Это неплохой результат на фоне предшествующей попытки такого рода в США, несколько лет назад закончившейся закрытием проекта в Южной Каролине после напрасной затраты на него девяти миллиардов долларов.

Немаловажно и то, что реактор AP1000, спроектированный Westinghouse и использованный в новом энергоблоке, — первый такой реактор в США, а в каком-то смысле и первый в мире. Хотя формально Китай ввел первый реактор AP1000 в строй еще в 2018 году, американским там был в основном проект — «железо» изготавливали в Азии. Американские строители, по местным обычаям, не могли использовать крупные компоненты из Азии, поэтому фактически у нового реактора много конструктивных отличий от «китайского» AP1000 и намного более высокая цена.

Длительная стагнация атомной энергетики в США напоминает сходную картину и в остальном мире. Удастся ли переломить тренд?. Источник: Wikimedia Commons

Тем не менее AP1000 и в США сохранил свои ключевые черты — мощность в 1,1 гигаватта (чуть слабее ВВЭР-1200) и доминирование пассивных систем безопасности над активными. Реактор этого типа в случае потери электроснабжения (то есть остановки насосов охлаждения) может охлаждаться пассивно за счет стока в него воды из крупного, на пару тысяч тонн, расходного бака с водой, обеспечивающего отвод тепла без работы насосов на протяжении 72 часов. Считается, что этого хватит, чтобы восстановить питание охлаждающих насосов или пополнить запас воды в баке пассивного охлаждения.

Важный момент: энергоблок «Вогтль-3» не станет единичным успехом. Уже в 2024 году должен начать работу аналогичный «Вогтль-4». Многие отраслевые наблюдатели в США в связи с этим надеются на возрождение атомной энергетики в этой стране.

Их надежды основаны на том, что АЭС — основной источник безуглеродного электричества в США и мире на сегодня — могут работать 24 часа в сутки, а СЭС и ВЭС, хотя и безуглеродны, не способны обеспечить работу энергосистемы без блэкаутов ни при каком экономически реальном количестве литиевых или иных накопителей энергии. В такой ситуации инвестиции в атом для Штатов выглядят более реальным путем безуглеродного перехода.

Однако для его реализации нужно перейти от строительства одного энергоблока в несколько десятков лет, как в США сегодня, к серийному строительству, как в КНР или России. Пока ввод блоков случается редко, нет опытных кадров для их строительства, отчего сроки и стоимость растут вдвое выше проектных (а в Европе — еще сильнее). Если вслед за «Фогтль-3» в этом году и «Вогтль-4» в следующем вскоре последуют новые энергоблоки, у атомной энергетики в США есть определенные шансы на кратное падение цены строительства и в итоге на реальное возрождение.