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Интерфакс-АВН

Китай привлекает социальные сети для усиления борьбы со шпионажем - СМИ

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Пекин. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая дебютировало в соцсети WeChat с регистрационной информацией, подтверждающей его сертификацию как MSS, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.

В сообщении говорится, что МГБ в первой статье, опубликованной на его официальном аккаунте в WeChat, заявило, что контрразведывательная деятельность "требует мобилизации всех слоев общества, которая сочетает в себе "открытую и секретную работу" вкупе с "массовой общественной работой".

К работе по пресечению шпионской деятельности, "исходя из нынешней серьезной и сложной ситуации в области контрразведки, был принят ряд мер по созданию линии народной защиты национальной безопасности от шпионажа", говорится в сообщении МГБ.

Министерство потребовало от госорганов, организаций, предприятий, учреждений и общественных объединений наряду со специализированными структурами "повысить уровень образования, связанного с поддержанием национальной безопасности, и мобилизовать персонал для предотвращения и пресечения шпионской деятельности".

Правительствам всех уровней и соответствующим ведомствам предписано "организовать пропаганду и просвещение по этим вопросам, повышать уровень профессиональной подготовки и правовой пропаганды, осведомленности общественности".

В частности, все СМИ страны "должны осуществлять целенаправленную пропаганду и просвещение по вопросам контрразведки, ориентированные на все общество, отметили в МГБ".

Ведомства, входящие в структуру нацбезопасности, "должны публиковать телефонные номера, почтовые ящики и онлайн-платформы, которые могут получать публичные уведомления, оперативно обрабатывать сообщаемую информацию, обеспечивая конфиденциальность для людей, сообщающих соответствующие данные".

Властям необходимо "усовершенствовать механизм защиты, чтобы поощрять граждан к участию в контрразведывательной работе, а те, кто сообщает о шпионской деятельности или вносит значительный вклад в контрразведывательную работу, должны поощряться и получать вознаграждение и защиту в соответствии с законом".

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Китай
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