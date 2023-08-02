США ведут переговоры с Японией о поставках Украине снарядов калибра 155 мм, наращивают собственное производство - СМИ

Лондон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - США обсуждают с Токио поставки Японией 155-миллиметровых снарядов для Украины, а также заключили аналогичные соглашения с Болгарией и Южной Кореей, сообщает во вторник Financial Times со ссылкой на неназванных представителей властей.

"Официальные лица заявляли, что США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей о снабжении Украины снарядами, ведут переговоры с Японией с аналогичной целью", - информирует издание.

Одновременно США намерены увеличивать собственный выпуск таких боеприпасов. По данным Financial Times, до начала спецоперации РФ на Украине ежемесячное производство таких снарядов составляло 14 тыс. единиц, сейчас достигает 24 тыс., а к 2025 финансовому году планируется довести этот показатель до 90 тыс. в месяц.

В основном снаряды собирают на четырех государственных предприятиях - в штатах Пенсильвания, Теннеси, Виргиния и Айова.