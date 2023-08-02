Войти
ТАСС

На SJ-100 установят российскую систему предупреждения столкновений в воздухе

148
0
0
SSJ-100
SSJ-100.
Источник изображения: ixbt.com

Гендиректор АО "Навигатор" Сергей Бабуров отметил, что продолжаются работы, необходимые для получения свидетельства о годности комплектующего изделия

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первая в России система предупреждения столкновений с воздушными судами (СПСВ) будет установлена на самолеты гражданской авиации в 2023 году, в частности на SJ-100 (Sukhoi Superjet 100). Об этом ТАСС сообщили в Институте авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор"), который является разработчиком этой системы.

"Компанией "Навигатор" успешно пройдена проверка SOI#3 "Верификация" по проекту разработки первой в России системы предупреждения столкновений с воздушными судами. Подтверждено выполнение целей и соответствие процессов жизненного цикла требованиям гарантии проектирования", - сказали в институте.

По словам гендиректора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, продолжаются работы, необходимые для получения свидетельства о годности комплектующего изделия. "Так как система сложная и напрямую сопряжена с безопасностью полетов и выполнением ответственных задач, то процесс это небыстрый. Мы планируем, что к концу 2023 изделия будут поставлены на первые серийные самолеты SJ-100", - сказал он.

SOI#3 является третьим из четырех этапов анализа процессов разработки при сертификации изделия для авиации по принятым в РФ стандартам, в том числе международным. Далее следуют этап SOI#4 "Завершение" и квалификационные испытания, подтверждающие соответствие продукта установленным требованиям.

СПСВ - высокоинтегрированная бортовая аппаратура, которая предупреждает пилотов о потенциальной угрозе столкновения и выдает рекомендации по предотвращению опасной ситуации, аналогов такой системы в России нет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
27.01.2010
Китайская авиационная газета опубликовала материал о ПАК ДА
01.07.2009
Генеральный директор ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» Иван Поляков принял участие в III заседании Финансово–экономического Совещания
11.01.2009
Сокращение российской армии не затронет РВСН
16.07.2008
Алферов открыл во Владивостоке симпозиум по наноструктурам
25.01.2008
Депутат Госдумы от КПРФ предлагает прояснить в Минобороны ситуацию с планами перевода в Петербург главного штаба ВМФ
25.07.2007
США предлагают Индии истребитель пятого поколения F-35
24.01.2007
Президент Путин постарается спасти будущее российской военной авиации в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 22:48
  • 53896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 21:55
  • 0
Рейтинг - N2+ Онлайн казино на реальные деньги - ТОП лучших Online casino 2023 года
  • 01.08 19:49
  • 0
Рейтинг N1 Онлайн Казино России — Где Лучше Играть На Реальные Деньги В 2023 Году
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:13
  • 1
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 15:54
  • 1
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 01.08 15:43
  • 1
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?