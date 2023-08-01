Юриё Слюсарь: субсидии компенсируют разницу между себестоимостью и коммерческой ценой новых самолётов

Разницу между себестоимостью новых гражданских самолётов и их коммерческой ценой планируется компенсировать путём выделения субсидий, сообщил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы прекрасно понимаем, что выпуск первых самолётов экономически, конечно, превышает возможности авиакомпаний по этим ценам их покупать. Поэтому благодарим в первую очередь министерство промышленности и торговли за ту оказанную поддержку, которая позволяет разницу между высокой ценой первых самолётов до цены, которая приемлема для авиакомпаний, скомпенсировать. Тут роль государства – демпфировать эту разницу», – сказал Юрий Слюсарь в Жуковском по окончании презентации бренда «Яковлев».

По его словам, такой механизм поддержки принципиально одобрен государством, но непосредственно само администрирование на стадии согласования.

«Это будет не только одно постановление, потому что мы будем идти по пути обоснования затрат», – добавил глава ОАК.

«Первый самолет, который будем сдавать заказчику, затраты собственно будем показывать Минпромторгу, чтобы оно рассчитывало эту разницу и субсидию. Речь идёт о самолётах SSJ-New (SJ-100) и МС-21 для Аэрофлота», – пояснил он, отвечая на вопрос, когда этот механизм может вступить в силу.

«Интерфакс» сообщает в этой связи, что в мае в правительстве обсуждалось включение в бюджет 2024-2026 годов субсидий для компенсации разницы между себестоимостью производимых самолётов и стоимостью их поставки.