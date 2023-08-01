1 августа — День тыла Вооруженных сил России: как происходит снабжение армии

В России ежегодно 1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил РФ — одной из старейших служб, которая представляет собой неотъемлемую часть обороны государства. Как появился праздник и кого поздравляют в эту дату — в материале «Известий».

День тыла Вооруженных сил России – 2023: когда учрежден праздник

Как известно, без тыла нет и армии. Но зачастую работа «тыловиков» остается в тени, хотя они рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Праздник призван отметить важность этой профессии. Официально он был установлен указом президента России в 2006 году.

Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1941 году был подписан приказ об организации Главного управления тыла Красной армии. А популярная тогда фраза «Без тыла нет победы» стала девизом тыловых войск на долгие годы.

Поздравляя «тыловиков» с праздником год назад, глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что служба внесла существенный вклад в достижение побед Российской армии на фронтах и в укрепление обороны страны в мирное время.

День тыла Вооруженных сил России – 2023: что входит в обязанности «тыловиков»

Ежедневно армию необходимо накормить, одеть, обуть, обеспечить связью, горючими и смазочными материалами, а также позаботиться о надежном хранении боеприпасов и техники. За всё это и отвечают работники тыла. Их же стараниями осуществляется содержание пунктов базирования авиации и Военно-морского флота, включая снабжение горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией.

Работу «тыловиков», в частности, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ранее показал корреспондент «Известий» Александр Морозов. Он рассказал, что всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например, уникальный банно-прачечный поезд из состава группировки войск Центрального военного округа. Здесь бойцы могут попариться в бане, постричься, починить вещи и снаряжение, а также поесть горячей пищи.

В сутки состав может принять более тысячи военнослужащих, а его электростанция способна обеспечить энергией небольшой населенный пункт. Впервые такие поезда появились еще в годы Русско-японской войны в начале прошлого столетия.

Также для военнослужащих организованы мобильные городки, где они могут оперативно заправлять и ремонтировать боевую технику, в том числе в полевых условиях. Не менее важен и хлебозавод. За одни сутки он может испечь более 10 т хлеба.

Перевозка бойцов и техники, восстановление транспортных коммуникаций, например дорог и мостов, необходимых для переправки войск, — тоже входят в круг обязанностей «тыловиков».

День тыла Вооруженных сил России –2023: история службы

Сегодня тыл Вооруженных сил России — огромная организация, способная выполнять множество разных задач. История ее существования насчитывает уже более 300 лет.

За точку отсчета принято считать 18 февраля 1700 года. Тогда император Петр I подписал указ о создании Провиантского приказа — первого самостоятельного органа снабжения, ведавшего поставками хлеба, крупы и зерна для армии.

В последующие годы система совершенствовалась с учетом военного опыта. Так, были созданы система эшелонирования запасов и единая интендантская служба, ведающая снабжением войск продовольствием, фуражом, вещевым имуществом, а также бытовым обслуживанием личного состава.

В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения. В это же время работали фронтовые распределительные станции, которые обеспечивали прием железнодорожного транспорта из тыла страны.

Сложный процесс тылового обеспечения армии удалось завершить во время ВОВ путем сведения под одно начало всех снабженческих, медицинских и транспортных структур. После распада Советского Союза базой для формирования тыла Вооруженных сил России послужили прежде действующие органы и элементы инфраструктуры.

День тыла Вооруженных сил России – 2023: современность

В 2010 году структуры тыла ВС РФ были реорганизованы в новую структуру — в систему Материально-технического обеспечения Вооруженных сил (МТО ВС) России. Она объединяет в себе два ранее самостоятельных вида обеспечения — технический и тыловой, — существовавших в структуре тыла Российской армии.

К сфере деятельности служб МТО ВС также относится поддержание исправного состояния казарм и сооружений, находящихся на территории военных городков, включая уборку и обеспечение коммунальными услугами.

Общее руководство системой возложено на центральные органы военного управления.

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