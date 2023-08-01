Войти
ТАСС

Патрушев заявил, что Запад курирует атаки БЛА украинских спецслужб на разные регионы РФ

304
0
0
Повреждения и разбитые стекла в здании делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников
Повреждения и разбитые стекла в здании делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад понимает, что Россию невозможно победить военными действиями

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы РФ, эти атаки курирует Запад во главе с США, понимающий, что Россию невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.03.2023
США нашли повод направить боевые корабли к берегам Крыма
09.11.2021
Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»
16.04.2021
Задержка рейса: почему США остановили направлявшиеся в Черное море эсминцы
12.04.2021
"Донецк под огнем": что ВСУ устроили в Донбассе
27.02.2019
Ревизия и диверсии: инструкторы США прибыли в Донбасс
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 07:19
  • 53871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 11:05
  • 1
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
  • 31.07 10:58
  • 7
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары