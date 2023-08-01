Патрушев заявил, что Запад курирует атаки БЛА украинских спецслужб на разные регионы РФ

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад понимает, что Россию невозможно победить военными действиями

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы РФ, эти атаки курирует Запад во главе с США, понимающий, что Россию невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ.