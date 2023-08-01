Минобороны РФ получит три корабля проекта "Каракурт" до конца года - Шойгу

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получит в ближайшие полтора года пять малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два - ввести в эксплуатацию в 2024-м", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он отметил, что в июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон".

"Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море", - сказал глава военного ведомства.

Шойгу заявил, что на селекторном совещании будут также рассмотрены вопросы строительства морских тральщиков проекта 12700 "Александрит".

"Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами", - отметил министр.

Шойгу также озвучил итоги проведения дня ВМФ: парады военно-морских, военных кораблей прошли в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, а также сирийском Тартусе.

"В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге было задействовано 45 кораблей различных классов и три тысячи военнослужащих. На торжества прибыло 19 иностранных делегаций", - заявил министр.