Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получит три корабля проекта "Каракурт" до конца года - Шойгу

336
0
0
Российский малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт»
Российский малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получит в ближайшие полтора года пять малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два - ввести в эксплуатацию в 2024-м", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он отметил, что в июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон".

"Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море", - сказал глава военного ведомства.

Шойгу заявил, что на селекторном совещании будут также рассмотрены вопросы строительства морских тральщиков проекта 12700 "Александрит".

"Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами", - отметил министр.

Шойгу также озвучил итоги проведения дня ВМФ: парады военно-морских, военных кораблей прошли в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, а также сирийском Тартусе.

"В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге было задействовано 45 кораблей различных классов и три тысячи военнослужащих. На торжества прибыло 19 иностранных делегаций", - заявил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22800 МРК
пр. 12700
ЧФ
Похожие новости
01.08.2023
Активные действия России, потери ВСУ и защита инфраструктуры.
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
25.01.2016
Два до восьми никак не растягивается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 07:17
  • 53870
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 11:05
  • 1
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
  • 31.07 10:58
  • 7
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары