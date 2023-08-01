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“Зенит” – обладатель Суперкубка России 2022

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Зенит
Зенит - Российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
Источник изображения: Зенит

Суперкубок России – турнир, который состоит всего из одного матча. В нем встречаются чемпион страны и обладатель национального Кубка. Следить за этими соревнованиями легко в надежной конторе. У 1хБет полная версия сайта работает постоянно. Переходите на нее и ставьте на интересные для себя противостояния.


В 2022 году в матче за Суперкубок сошлись “Зенит” и “Спартак”. Встреча проходила в Санкт-Петербурге, что автоматически делало “сине-бело-голубых” фаворитами. И “Зенит” действительно доказал свое превосходство. В первом тайме подопечные Сергея Семака дважды забили в ворота “Спартака”. Отличились Иван Сергеев и Малком. Во второй половине встречи доминирование “Зенита” продолжилось. Команда забила еще два гола усилиями Вендела и Матео Кассьеры. Как итог, 4:0 – убедительная победа “сине-бело-голубых”.


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В целом та победа оказалась важной для “Зенита”. Она позволила команде поверить в свои силы, и она уверенно стартовала в новом сезоне, где вновь стала доказывать, что на внутренней арене у нее нет конкурентов.


Основные факторы разгромной победы “Зенита”


Матч за Суперкубок открывает новый сезон. Тот факт, что он проходил в Санкт-Петербурге, только добавил мотивации футболистам “Зенита”. Кстати, в компании 1xBet russia легко ставить на игры клуба в любых турнирах. Все прогнозы традиционно сопровождаются хорошими котировками.


Итак, если говорить о победе “Зенита” в матче за Суперкубок России, то она стала реальностью за счет:

  1. Более классного состава питерского клуба. Все же у “Спартака” не было игроков уровня Клаудиньо, Малкома, Вендела и других. Это и сыграло решающую роль в победе “сине-бело-голубых”.
  2. Сыгранности футболистов “Зенита”. В их действиях была видна слаженность, четкость. Благодаря этому и осечек они практически не допускали. Как итог, команда сумела в полной мере использовать слабости соперника.
  3. Удачного тактического плана на игру. “Зенит” сумел еще в первом тайме дважды наказать “Спартак” за ошибки, а далее просто контролировал ход развития событий.

Также питерский клуб сумел в полной мере воспользоваться изменениями на тренерском мостике и в составе “Спартака”. Клуб был явно не собран, и более классный соперник доказал свое превосходство.


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