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Интерфакс-АВН

Идея ввода польско-литовских подразделений на Украину живет, но это маловероятно - Путин

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Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

Санкт-Петербург. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Ввод польско-литовских подразделений на территорию Украины маловероятен, но этот сценарий живет среди польских элит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Значит, насколько нам известно, есть планы не только создания польско-литовско-украинского подразделения для того, чтобы поставить их на границы с Белоруссией, но и там уже пробрасываются идеи введения определенных воинских польских подразделений - в более широком плане - для обеспечения безопасности, потому что все выгребаются в рамках мобилизационных мероприятий", - сказал Путин журналистам в субботу.

"А надо же как-то поддерживать порядок, дисциплину. Но если это произойдет, то это будет началом вот этого пути - к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши", - отметил президент РФ.

При этом, по его мнению, Польша, "конечно, вряд ли согласится с тем, что ей нужно отдать свои западные земли, которые были отторгнуты по результатам второй мировой войны от Германии, включая данцигский коридор".

"Это думаю - всею понимают, - что это маловероятно. Ну, у некоторых польских политических элит такая идея - она очень живуча, и она никогда их не покидает. Эти планы - они в принципе хорошо известны", - отметил Путин.

"Хотя вы знаете, скажем, тот же Львов - он до второй мировой войны не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, какое должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал о том, что вот Львов должен входит в состав Советского союза, Западную Украину. Черчиль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: зато Варшава входила. Так вот Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине. Ну, так же, как и другие близлежащие территории", - добавил президент РФ.

"Но стремление у Польши есть", - подчеркнул глава государства.

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Страны
Белоруссия
Германия
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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