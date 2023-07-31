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Интерфакс-АВН

США усилят военное присутствие в Австралии, помогут ей производить управляемые ракеты для артиллерии - Остин

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: EPA-EFE/ HOW HWEE YOUNG

Лондон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Австралию заявил, что США нарастят военное присутствие в этой стране, увеличат военное сотрудничество в производстве боеприпасов и в космосе, сообщает в субботу The Australian.

"Остин сказал, что США активизируют инициативы с размещением своих сил в Австралии, создают новое партнерство в космосе. Он отметил, что сотрудничество потребует совершенствовать преимущества стран в технике, укреплять их военно-промышленный потенциал", - передает издание.

Ранее Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Австралию для консультаций со своими австралийскими коллегами в формате "два плюс два" (AUSMIN): переговоры в этом формате проходят в 33-й раз и впервые с 2019 года.

В частности, США будут вкладывать средства в модернизацию баз на севере Австралии, будут активнее вести ротацию своих военных в стране, намерены на ежегодной основе отправлять сюда корабли для взаимодействия с австралийскими ВВС.

Также Остин сказал, что США помогут Австралии производить управляемые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и будут обеспечивать доступ австралийских военных к приоритетным типам боеприпасов. The Australian уточняет, что речь идет о ракетах для РСЗО HIMARS с дальностью боя свыше 70 км.

Между тем, соглашение США и Австралии о военном сотрудничестве в космосе носит секретный характер, отмечает издание.

Участники AUSMIN также почтили память четырех австралийских военнослужащих, погибших из-за крушения вертолета на учениях с участием США и Австралии Talisman Sabre. После этого учения приостановили.

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Австpалия
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HIMARS
Проекты
Военные учения
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