Сотрудничество между Китаем и Россией в оборонной сфере направлено на сохранение мира и стабильности в глобальном масштабе - МО КНР

Пекин. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Китайско-российское оборонное сотрудничество не угрожает третьим странам, оно преследует цель поддержания мира и спокойствия в глобальном масштабе, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

"Китайско-российское сотрудничество в области обороны основано на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Оно направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны", - заявил он, комментируя распространенную Японией "Белую книгу" по вопросам обороны.

В ней утверждается, что Китай превратился в "самый серьезный стратегический вызов Японии за всю историю", и что совместные операции КНР и России на море и в воздушном пространстве вокруг Японии "угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Тан Кэфэй подчеркнул, что "Тайвань - это Тайвань Китая, а принцип "одного Китая" связан с политической основой китайско-японских отношений".

Чиновник отметил, что Япония "несет серьезную историческую ответственность перед китайским народом в тайваньском вопросе". В последние годы она постоянно вмешивалась во внутренние дела Китая, нарушала основные нормы международных отношений, "разрушила политическую основу китайско-японских отношений и усугубила напряженность в районе Тайваньского пролива, что является крайне неправильным и опасным".