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ТАСС

На саммите Россия - Африка представили комплекс РЭБ для МиГ-29

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Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

По словам представителя центрального научно-исследовательского радиотехнического института им. А. И. Берга Дмитрия Речкина, несколько стран заинтересовались этим комплексом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия продвигает на внешнем рынке уникальный малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы для самолетов МиГ-29, который способен эффективно защитить от атаки управляемым вооружением. Несколько стран заинтересовались этим комплексом, заявил ТАСС на полях форума Россия - Африка представитель центрального научно-исследовательского радиотехнического института им. А. И. Берга (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Дмитрий Речкин.

"Станция активных помех МСП-418К предназначена для постановки помех радиоэлектронным средствам управления наземным оружием и головкам самонаведения ракет. Устанавливается на самолеты МиГ-29 в различных модификациях. Ряд стран заинтересовался этим комплексом", - сказал он.

Как рассказал представитель института, уникальность станции заключается в ее небольших габаритах. "МСП-418К - одноконтейнерная станция, все остальные аналоги - двуконтейнерные станции, когда один контейнер работает на прием, другой на передачу. Здесь уменьшены габариты, соответственно остается возможность подвеса дополнительной нагрузки, вооружения", - пояснил Речкин.

Малогабаритная станция помех МСП-418К в одноконтейнерном исполнении обладает массой до 160 кг, может одновременно вести до четырех целей - две наземных и две воздушных. Станция ставит маскирующие и имитационные помехи, имитирующие ложные цели с различными скоростями и угловыми координатами. 

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
Алмаз-Антей
ЦНИРТИ
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