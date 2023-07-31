Американский генерал сказал правду об Украине. Его не слушали – и пожалели

Год назад администрация Байдена быстро открестилась от заявлений генерала Марка Милли о необходимости решать украинский кризис путем переговоров, напоминает автор статьи из WP. Однако провальное контрнаступление ВСУ показывает: к словам Милли стоило прислушаться, считает журналист.

В то время как ВСУ в рамках украинского контрнаступления столкнулись с большими трудностями в попытке продвинуться вперед перед лицом хорошо укрепленных позиций российской армии, я вдруг вспомнил высказывания генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, сделанные им в конце прошлого года.

Когда в ноябре 2022 года Милли выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка, украинские войска пытались оттеснить российскую армию из Херсона. <...> Тогда американский генерал попал в новости, обнародовав идею соглашение об урегулировании украинского конфликта путем переговоров.

Милли сравнил ситуацию на Украине с Первой мировой войной. Он сказал, что примерно в Рождество 1914-го "наступила та фаза, в которой нельзя было победить военным путем". Тем не менее, европейские лидеры решили, что у них нет другого выбора, кроме как добиваться полной победы. К концу Первой мировой войны один миллион погибших превратился в 20 миллионов.

"Здесь все может быть еще хуже, — отметил Милли. — Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь этим. Хватайтесь за эту возможность".

На следующей неделе Милли снова высказал мнение о том, что пришло время для переговоров. На одной из пресс-конференций он подчеркнул, что, несмотря на успехи ВСУ, будет очень сложно силой оттеснить российскую армию со всей Украины. Однако, по словам генерала, сложившаяся ситуация может дать шанс для политических решений. <...>

Пробный шар Милли упал на подготовленную почву. Администрация Байдена немедленно раскритиковала его высказывания. Мы не знаем, была ли Россия тогда открытой для переговоров. Но даже сама мысль об изучении возможности политического урегулирования была представлена в политических кругах Вашингтона как подрывающая главную цель Украины — полную победу. В течение зимы и весны возрастали надежды на возможность для ВСУ провести контрнаступление.

Благодаря постоянному притоку американского оружия эта операция, наконец, началась в начале прошлого месяца. Но ожидаемого прорыва не произошло. Военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли, недавно вернувшиеся с фронта, описывают изматывающий конфликт на истощение, в котором сильно окопавшиеся российские силы удерживают свои позиции, в то время как необученные украинские солдаты пытаются синхронизировать свои наступательные операции.

На публике западные лидеры призывают к терпению. Мол, контрнаступление Украины еще далеко от завершения. Однако еще до начала этой операции в администрации Байдена был широко распространен скептицизм генерала Милли в отношении способности Киева добиться абсолютной победы.

Дэниел Майклс из Wall Street Journal писал на этой неделе: "Западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей необходимой подготовки войск и оружия — от снарядов до боевых самолетов — которые ему нужны, чтобы вытеснить российские войска". И это отсылает нас к другой статье в СМИ: в апреле The Post сообщила об утечке документа разведки США, в котором прогнозировались лишь скромные территориальные приобретения ВСУ. "Укоренившиеся недостатки Украины в обучении войск и недостаточные поставки западных боеприпасов, вероятно, затормозят продвижение контрнаступления и увеличат потери, которые понесут ВСУ во время него", — говорилось в том документе.

Если это отражает разведывательные и военные оценки в нашем правительстве, то почему администрация Байдена не предоставила Украине современное оружие быстрее?

Один из ответов заключается в том, что не существует волшебного чудо-оружия, которое могло бы иметь решающее значение на поле боя. Выступая на форуме по безопасности в Аспене на прошлой неделе, советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что высокое качество противовоздушной обороны с обеих сторон сделало превосходство в воздухе недостижимым. Он сказал, что американское военное командование сомневается в "идее о том, что F-16 сыграют решающую роль в нынешнем украинском контрнаступлении".

Другой ответ заключается в том, что Запад испытывает значительные трудности в удовлетворении существующих потребностей Украины, поскольку западная военно-промышленная база не работает в режиме военного времени. Нехватка 155-мм артиллерийских снарядов в ВСУ, по-видимому, настолько велика, что администрация Байдена была вынуждена отправить Украине кассетные боеприпасы, чтобы восполнить этот пробел. Поставка Киеву армейской ракетной системы ATACMS — одного из последних крупных вооружений для Украины, решение по которому американская администрация пока не озвучивает, может подорвать боеготовность США в других частях мира.

Сегодня стоит задать генералу Дэвиду Петреусу тот же вопрос, который, как известно, он задал перед войной в Ираке в 2003 году: "Скажите мне, чем это закончится?" Если контрнаступление Украины потерпит неудачу, то путь наименьшего политического сопротивления, вероятно, не будет состоять в переговорах с осмелевшей Россией. Запад должен будет подготовить еще одно украинское наступление в 2024 году, а затем еще одно. В конце концов, есть последствия и похуже, чем тупиковая ситуация на востоке Украины, которая, хотя и обходится дорого, но не представляет ни физических рисков, ни политического унижения для Соединенных Штатов.

<...>

Если перспективы украинской военной победы на самом деле и являются весьма отдаленными — и если американские лидеры знают об этом — тогда будем надеяться, что они проявят больше мудрости и гибкости, чем лидеры Первой мировой войны, о которых Милли говорил в ноябре прошлого года.

Автор: Джейсон Уиллик (Jason Willick)

Комментарии читателей WP:

Englishspoken

Украина никак не может победить, какая бы помощь ни была ей оказана. Даже отправка морпехов будет просто очередным Вьетнамом, Ираком, Афганистаном — плохой опыт для США.

Путин никуда не уйдет, но с ним можно попытаться договориться.

huckfinn2

"Благодаря притоку американского оружия наступление, наконец, началось в начале прошлого месяца. Но ожидаемого прорыва не произошло".

Чего так и не материализовалось, так это оружие, необходимого для вытеснения российской армии.

Украинцы проводят "общевойсковую" операцию по пересечению минных полей при недостатке дальнобойного оружия и авиации. Сами США никогда бы не попытались совершить такую самоубийственную миссию.

Российские вертолеты беспрепятственно зависают вне досягаемости украинского ПВО, уничтожая дорогую технику для разминирования с помощью ракет с лазерным наведением. Украинцы отказались от использования этого оборудования. Спасибо НАТО за то, что она ничего не сделала.

Это вливание американского оружия произошло запоздало и оказалось недостаточным.

Kayweg-DK

Взгляните на вещи реально: украинская инфраструктура сокращается, что снижает их способность производить собственное оружие и боеприпасы. И их способность транспортировать их туда, где они необходимы.

Ни бомбы, ни дроны, ни ракеты не наносят ударов по российским военным или оружейным заводам. Ни по их дорогам, мостам, железнодорожной сети, то есть их линиям снабжения. Ни по их командным центрам, аэропортам, гаваням.

Создается впечатление, что мы болеем за футбольную команду и ожидаем, что она победит, не покидая своей половины поля. Так не бывает.

andreasozgunes

Да, украинцы заслуживают всей необходимой им поддержки, ОДНАКО дезинформационная кампания в западных СМИ им не помогает.

Реальность такова, что в регионах, которые в настоящее время заняты Россией, проживает русское большинство. Крым на 90% русский и на 10% татарский. Проведите еще один плебисцит в этих областях, и большинство людей поддержат присоединение к России.

Так что не ждите, что ядерная держава, подобная России, покинет эти русскоязычные регионы с поджатым хвостом. Приятно быть кабинетным воином, но больно видеть, как разрушают прекрасную страну.

ares

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь этим. Хватайтесь за эту возможность".

Не могу поверить, что сказавший эти слова называет себя американцем. Администрации необходимо освободить его от командования за утрату доверия. Еще один Невилл Чемберлен! Слава богу, он не жил в XVIII веке, в колониях.

MichaelMcBrearrty

На смену Путину может прийти русский Гарри Трумэн, который сделает с Киевом и Одессой то же, что США сделали с Хиросимой и Нагасаки, чтобы быстро завершить военные действия, и, в конце концов, спасти жизни своих солдат. Войны легко начать, но трудно остановить.

notes2jeff

Замечания генерала Милли очень серьезны и заслуживают внимания. Однако, к сожалению, мир, положивший конец Первой мировой войне, в конечном итоге помог начать Вторую мировую…

El Penguin

Все больше фактов говорит за то, что генерал Милли был прав.

Cyrus Says

Толпа комментаторов настроена оптимистично в отношении Украины.

Однако, как бы там ни было, но конфликт на истощение — это плохо и для Украины.

США могут считать, что их прокси-война ослабляет Россию, но какую цену готовы заплатить украинцы, чтобы страдал Путин?

Мне кажется, мы дошли до такого момента, когда необходимо предпринять шаги, чтобы гарантировать, что Россия больше не будет угрожать своему соседу, и результатом должен стать стабильный мир.

Администрация Байдена должна использовать доступные дипломатические каналы, чтобы узнать, готовы ли русские на компромисс.

Geofot

Всего через 2-3 месяца наступят осенние дожди и грязь, которые остановят даже это медленное украинское наступление. Время не на украинской стороне.