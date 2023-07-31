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Вестник Мордовии

"Армату" из КНДР – танк М2020 оснастят комплексом активной защиты

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В Северной Корее рассекретили материалы о создании в этой стране комплекса активной защиты. Сообщается, что в ходе проводившихся испытаний специальный боеприпас, выпущенный из смонтированного на танке КАЗ, уничтожил реактивную гранату клона РПГ-7.

Кроме танка, известного как М2020 и внешне очень похожего на российский Т-14 "Армата", эту разработку можно применять также и на других образцах тяжелой гусеничной техники.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: российское оружие"), такие средства, нейтрализующие широкий перечень противотанковых боеприпасов, созданы в России, Китае, Израиле, США, Германии и Турции. В настоящее время считается, что уже скоро их будут устанавливать не только на основные боевые танки, но и на колесные и гусеничные боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Как считают военные эксперты, ВПК Северной Кореи достиг больших успехов в создании различных образцов ракет, реактивных систем залпового огня, беспилотной авиации и самоходной артиллерии.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Если говорить о танках, то упомянутый выше М2020, по всей видимости, скоро будет запущен в серийное производство, что значительно повысит возможности сухопутных войск этого государства.

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Страны
Германия
Израиль
Китай
КНДР
Россия
США
Турция
Продукция
Армата
РПГ-7
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