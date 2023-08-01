Русские ушли – американцы остались

Американская авиабаза Рамштайн в Германии стала одним из символов расширения НАТО. Именно здесь регулярно встречаются министры обороны стран альянса. Фото с сайта www.ramstein.af.mil.

Вывод советских войск из Германии дестабилизировал безопасность Европы

Сегодня с полным основанием можно утверждать, что Германия стала ведущей антироссийской движущей силой в Европейском союзе. Нынешнее германское руководство добровольно выбрало наиболее разрушительный и опасный путь – конфронтацию с Россией. Коллективный Запад яростно атакует нашу страну. И самое прискорбное, что на острие этой атаки находится немецкое государство.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с обращением к нации 28 октября 2022 года, объявил об «эпохальном разрыве» между Россией и Германией и призвал к конфронтационному курсу в отношении Москвы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляя Стратегию национальной безопасности Германии, заявил, что Россия является «самой большой угрозой для мира в Евроатлантическом регионе».

Как же все это случилось? Почему дети и внуки немецких национал-социалистов поднимают сегодня голову и угрожают нам? Ведь мы хорошо помним историю. С времен Александра Невского, разбившего шведов в устье Невы и немецких «псов-рыцарей» на льду Чудского озера, с запада к нам приходила война и разорение, жгучее желание нас уничтожить.

А ведь мы могли разорвать эту порочную русофобскую цепь еще в 1943 году. А потом еще раз, через полвека, в 1990-м. И обеспечить свою безопасность.

ПЛАНЫ СОЮЗНИКОВ

На Тегеранской конференции, которая проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, обсуждался широкий круг проблем. И в первую очередь – открытие второго фронта.

В декларации, опубликованной после окончания конференции, руководители союзных держав твердо заявили: «Мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Никакая сила в мире не может помешать нам уничтожать германские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. Наше наступление будет беспощадным и нарастающим».

Тегеранские решения впервые утвердили основы тройственной коалиционной стратегии. В Тегеране главы трех правительств обсудили не только военные, но и политические вопросы.

Одной из важнейших проблем было будущее Германии. На заключительном заседании конференции 1 декабря американский президент Франклин Рузвельт изложил составленный им лично план расчленения Германии на пять автономных государств. Первое должно было включать Пруссию (в урезанном виде), Ганновер и северо-запад страны. Второе – Саксонию и район Лейпцига. Третье – Гессен-Дармштадт, Гессен-Кассель и районы к югу от Рейна. Четвертое – Баварию. И пятое государство – Баден-Вюртемберг.

При этом Гамбург, Рур, Саарскую область и Кильский канал президент США предлагал поставить под контроль Объединенных Наций. Иначе говоря, Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять самоуправляющихся государств и две важнейшие территории под опекой ООН.

А что же Уинстон Черчилль? У него был свой план – на первый взгляд, в чем-то схожий с предложениями американского союзника. Черчилль считал, что следует расчленить Германию на три части: северную (Пруссия); южную Германию (в состав которой должны были войти Бавария, Баден-Вюртемберг, Палатинат (то есть Рейнский Пфальц) от Саара до Саксонии; и западную (Рур).

Британский премьер-министр хотел сохранить Пруссию как национальное государство, а южногерманские земли включить в состав так называемой Дунайской федерации. То есть воссоздать нечто подобное Австро-Венгерской империи. За всеми этими телодвижениями Черчилля ясно виделось его большое желание поставить Рур под свой контроль – а значит, доминировать в Европе.

В отличие от своих союзников председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин занял иную позицию. Он отказался расчленять Германию. Сталин был верен своим словам, высказанным еще в феврале 1942 года в приказе народного комиссара обороны СССР: «Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».

Руководитель Советского Союза желал превратить фашистскую Германию в единое, миролюбивое государство. Он, по сути, защитил национальные интересы германского народа.

«СЕГОДНЯ Я УВИДЕЛ ЧУДО»

Что ж, национальные интересы германского народа – это важно и весьма благородно. А как насчет национальных интересов советского народа? А вот с ними как раз дело обстояло не очень хорошо.

Ныне Германия – это самое мощное в Европе и, теперь уже без сомнения, воинственное и враждебное нам государство. А все ведь могло сложиться иначе. Если бы Сталин поддержал планы союзников – например, того же Рузвельта.

Имели ли мы на это право? Имели. Полное право. После всех страшных злодеяний фашистов на нашей земле мы имели право не только на раздел Германии. А на то, чтобы больше никогда на этой планете не существовало самого германского государства, с территории которого в ХХ веке полыхнули две самые кровавые войны.

Очень хорошо по этому поводу высказался журналист Андрей Медведев в своем письме к депутатам Бундестага, которому он придал форму выступления:

«Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии.

Почему я так думаю? Потому что, учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины, и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна.

Вы, вероятно, не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения...

Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно, нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты вермахта. На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить».

ОТНЯТЬ, РАСЧЛЕНИТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Мы не оставили на месте Германии выжженное поле. На правах победителей мы даже не дали разделить германское государство, как предлагали союзники. И потому сегодня некоторые немцы хотят поделить нашу страну. Видимо, в знак благодарности.

Время от времени горячие дискуссии на этот счет вспыхивают в западной прессе. Например, несколько месяцев назад немецкое издание Welt опубликовало материал, посвященный российским территориям в Арктике. Читатели издания выразили искреннее возмущение тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, и потому предложили поделить Россию «по-братски» с другими странами. Вот мнения некоторых из них.

«Полезные ископаемые Арктики и северные морские трассы нужны странам Запада. Поэтому Арктический регион не должен принадлежать только русским – это лишь их дурной сон».

«Что вы там сказали? «Арктика принадлежит России»? Не на этой планете…»

Такие откровения шокируют. А ведь все это уже было. Вспомните: Гитлеру ведь тоже не хватало жизненного пространства.

«СОХРАНИТЬ ЗА СОБОЙ ДВЕ-ТРИ БАЗЫ»

Сегодня приходит горькое осознание того, какой катастрофический просчет совершили Михаил Горбачев и его окружение. И эту мысль все чаще высказывают не только люди военные, но и политологи, журналисты, экономисты. Вот что говорил академик РАН Александр Дынкин в интервью газете «Коммерсантъ» 27 апреля 2020 года о последствиях вывода советских войск из Германии.

«Я был удивлен мыслью, – говорит журналист, – которую вы высказали в интервью с Владимиром Познером. Вы сказали, что и по сегодняшний день нельзя было выводить наш контингент из Германии. Прокомментируйте, пожалуйста. Это очень экстравагантная мысль относительно сегодняшнего дня».

«Да, я слышал, что многим это не понравилось, но я думаю, что это правильно. Надо было не вводить войска в Афганистан и не выводить войска из Германии… Это было трагическое событие. Контингенты частей часто зимой в палатке размещали… И с точки зрения геополитики, я считаю, что немцы тогда могли на это пойти: если бы мы согласились на объединение Германии, но сохранили за собой две-три базы на территории восточных земель. Я думаю, что эту позицию можно было бы при усиленном переговорном процессе отстоять, и тогда бы мы не выглядели как окончательно проигравшая сторона в холодной войне».

А вот интервью Сергея Ястржембского – в прошлом пресс-секретаря и заместителя главы администрации президента России.

«Вы как-то сказали, что Горбачев упустил свою возможность обезопасить Россию от НАТО. Вы имели в виду уход из Германии?»

«Да, конечно… Он, на мой взгляд, бездарно сдал козыри. У него огромное количество козырей было на руках… Останься наши войска в Германии, в самом сердце натовского анклава, пусть и в сокращенном, урезанном виде, как бы себя чувствовал окончательно распоясавшийся ныне альянс. Мне кажется, весьма неуютно».

Через 45 лет после победы у нас вновь был выбор – уйти или остаться. Как оставались американцы, французы, англичане. Все страны-победительницы, кроме нас.

Да, это мы принесли объединение немецкому народу. Это мы легализовали возможность немецкой нации восстановить единство. Горбачев дал добро на объединение Германии, хотя от этого шага тогда были не в восторге ни Британия, ни Франция. Этот, без сомнения, исторический акт в мире был воспринят неоднозначно.

Газета «Котидьен де пари», например, отозвалась так: «После встречи Горбачева с Колем положение Франции можно сравнить с ощущением светской дамы, оказавшейся голой на людной улице. В течение полувека французы мнили себя представителями великой державы: французские оккупационные войска размещались на территории Германии, Франция обладала собственным ядерным потенциалом, являлась постоянным членом Совета Безопасности ООН. Германия никогда в послевоенной истории не рассматривалась ею как мировая держава. Теперь договор меняет эту благостную картину».

«СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ГЕРМАНИИ…»

Став инициатором объединения немецкого государства, обладая международным авторитетом и возможностью отстаивать свои интересы, Михаил Горбачев проиграл по всем статьям, потерпел сокрушительный стратегический провал.

Варшавский договор ушел в небытие. Объединенная Германия вступала в НАТО, а на ее территории по-прежнему размещалось американское ядерное оружие. У Горбачева остался последний козырь – крупнейшая военная группировка в мире: Группа советских войск в Германии.

При этом следует заметить, что все четыре державы-победительницы имели в отношении Германии равные права. И мы могли бы и до сих пор оставаться на территории Германии – так же как, например, американцы.

Но, к нашему несчастью, президент СССР Горбачев имел иное мнение. Неожиданно для всех он предлагает вывести Западную группу войск с территории Германии.

В ходе переговоров Михаила Горбачева с Гельмутом Колем в Москве в июле 1990 года советский лидер признается канцлеру ФРГ, как он удивил и поверг в недоумение президента США Джорджа Буша: «В разговоре с Бушем я совершенно определенно заявил, что пребывание американских войск в Европе является стабилизирующим фактором».

Не советских войск, а американских? И это утверждает президент Советского Союза? В это, право же, трудно поверить. Буш тоже не поверил. Он ждал сложных переговоров, борьбы. И это было вполне объяснимо. Советский Союз находится не за океаном, его границы в непосредственной близости к Германии. Здесь, на плечах Западной группы войск, зиждется безопасность великой державы.

«Для Буша, – признавался Горбачев, – такое откровение явилось полной неожиданностью». Еще бы: не каждый день приходится видеть, как советский лидер запросто сдает интересы своей страны.

Зачем надо было выводить Западную группу войск? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Ни Соединенные Штаты, ни Англия, ни Франция вообще не собирались выводить свои воинские контингенты из Германии, разговор шел лишь об их сокращении.

Более того, Горбачев решил не просто уходить, а уходить как можно быстрее. И сам назначил срок в три-четыре года. До сих пор военные специалисты и аналитики ломают головы: почему именно три-четыре года, а не семь, по примеру американцев. В том же 1990 году Пентагон объявил о выводе 60 тыс. своих военнослужащих с территории Германии. На этот вывод отводилось семь лет.

Срок, взятый Горбачевым «с потолка», оказался пагубным для Западной войск группы. Нет, мы не уходили из Германии. Мы бежали. Собираясь наспех, как при пожаре.

Мы, безусловно, могли бы просто сократить свой контингент и остаться в Германии. Представьте, какой была бы сегодня военно-политическая обстановка. Насколько легче было бы противостоять той же Польше или Литве, если бы в тылу у них находилась российская военная группировка.

Не говоря уже о Германии, на территории которой на правах победителя располагались бы наши войска. Ведь американцы и до сих пор квартируют на немецких землях. И нет сомнений, что в нынешней взрывоопасной ситуации именно российские войска были бы мощным стабилизирующим фактором в Европе.

Михаил Болтунов

Михаил Ефимович Болтунов – писатель, полковник в отставке.