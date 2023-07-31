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Интерфакс-АВН

Пентагон планирует получить первый стратегический бомбардировщик 6-го поколения в 2025 году - СМИ

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Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния
Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния.
Источник изображения: Фото: REUTERS

Вашингтон. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

Первый тестовый полет бомбардировщика производства корпорации Northrop Grumman может быть проведен до конца текущего года. Стоимость каждого оценивается в 772 млн долл. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря прошлого года Пентагон впервые официально представил прототип разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Выступая на церемонии презентации, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что новый стратегический бомбардировщик "является очень важным для задач защиты Америки и сдерживания агрессии".

"Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные успехи", - подчеркнул шеф Пентагона.

"Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью", - сказал Остин.

При этом министр отметил, что США намерены построить такое количество B-21, которое будет отвечать будущей стратегической ситуации.

Демонстрация нового стратегического стелс-самолета прошла в ходе церемонии на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. На ней присутствовали представители конгресса США, Пентагона, руководство корпорации-разработчика Northrop Grumman и инженерно-технический состав, участвовавший в строительстве новых бомбардировщиков.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
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Ядерный щит
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