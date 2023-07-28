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Интерфакс-АВН

В Сеуле анализируют фотографии из КНДР с выставки вооружений, которую посетили Ким Чен Ын и Шойгу

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Кадры церемонии официальной встречи Шойгу в КНДР
Кадры церемонии официальной встречи Шойгу в КНДР.
Источник изображения: РИА Новости

Гонконг. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Военные в Южной Корее изучают фотографии, которые публикуют северокорейские СМИ с выставки вооружений, сообщает агентство Associated Press.

Официальный представитель комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил, что военные "анализируют образцы вооружений, показанные на фотографиях из Северной Кореи".

Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии и сообщение, в котором говорится, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили "Выставку вооружений - 2023". Согласно сообщению, помимо осмотра экспонатов, они обсудили "мировые тенденции и стратегии развития вооружений".

В КНДР 27 июля отмечают 70-летие победы в Отечественной освободительной войне. В стране проходят массовые мероприятия, приуроченные к этому празднику. Помимо российской делегации, в Северную Корею приехала китайская делегация.

ЦТАК сообщает, что в Пхеньяне состоялся концерт по случаю годовщины, на котором присутствовал Ким Чен Ын и члены делегаций из РФ и КНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ким Чен Ын
Шойгу Сергей
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