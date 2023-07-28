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Интерфакс-АВН

Страны Африки проявляют интерес к покупке российской системы ПВО С-400 - ФСВТС

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Тренировка расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф»
Тренировка расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Санкт-Петербург. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Африканские страны заинтересованы в приобретении российской системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Спрос на данную систему обусловлен географическими параметрами африканских стран, а также наличием внешних угроз. Заинтересованность со стороны африканских государств в ее приобретении имеется", - заявили в ФСВТС в связи с форумом "Россия-Африка".

В ведомстве отметили, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 получает высокую оценку зарубежных партнеров в различных регионах мира, в том числе в Африке.

"Приобретение ЗРС вызывает раздражение со стороны недругов из-за их эффективности. Именно поэтому страны, приобретающие С-400, подвергаются санкционному давлению со стороны США и их союзников", - добавили в ФСВТС.

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Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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