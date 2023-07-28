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Интерфакс-АВН

В ОДКБ готовят документ по организации связи в коалиционных войсках - штаб

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Флаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенный штаб (ОШ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с оборонными ведомствами стран-участниц разработал проект рекомендаций по организации связи в коалиционных войсках, сообщил ОШ организации в четверг.

"Они были апробированы при проведении мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. В настоящее время документ прошел внутригосударственное согласование и в ноябре нынешнего года будет представлен на утверждение членам Совета министров обороны и Комитета секретарей совета безопасности ОДКБ", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что 25-27 июля на базе ОШ ОДКБ состоялась рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств стран - участниц ОДКБ. Участвовали представители министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, сказано в сообщении.

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