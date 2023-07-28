"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"

ЦАМТО, 27 июля. Корпорация "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации сообщила о своем переименовании, представив новый бренд – "Яковлев".

Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе текущего года.

За последние 20 лет корпорация "Иркут" прошла путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники. "Иркут" сегодня – это 10 городов присутствия в 9 регионах страны, более 20 тыс. сотрудников и свыше 8 тыс. произведенных самолетов.

"Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода "Боинга" и "Эрбаса" мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов. До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов. Основная нагрузка ложится как раз на "Иркут", где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и Superjet-NEW, можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Компания обладает богатым опытом по проектированию авиационной техники и современными производственными мощностями, а за годы работы по проектам Superjet и МС-21 накопила уникальные компетенции по работе с поставщиками, маркетингу, продажам и сервисному обслуживанию гражданских самолетов. Сегодня эти компетенции используются, в том числе, по другим проектам дивизиона гражданской авиации ОАК – таким как Ил-114 и Ту-214.

Перед компанией сегодня стоят задачи по формированию основы гражданского воздушного флота Российской Федерации на период до 2030 года. В соответствии с комплексной программой развития авиационной отрасли к этому сроку предстоит произвести и поставить заказчикам свыше 400 самолетов МС-21 и Superjet.

"Наследие А.С.Яковлева – это не только свыше 200 разработанных летательных аппаратов, но и создание мощной авиастроительной промышленности из разрозненных предприятий, их объединение для выполнения задач государственной важности, как это было в годы Великой Отечественной войны. Этот опыт находит отклик в сегодняшнем дне, когда наше гражданское авиастроение объединяется перед лицом новых вызовов и амбициозных задач. Мы должны не только сохранять, но и развивать это наследие на основе современных стандартов и требований времени", – отметил заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации, генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский.

ОКБ Яковлева с 2004 года является частью корпорации "Иркут", сейчас же вся компания будет носить имя А.С.Яковлева, увековечив его в структуре российского гражданского авиастроения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".