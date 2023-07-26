«Войска дробят на малые части» - вышел документ бундесвера с критикой применяемой ВСУ в ходе контрнаступления тактики

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В немецкой прессе говорится о том, что военнослужащие бундесвера впервые позволили себе открытую критику вооружённых сил Украины. Ранее в немецкой военной среде было принято высказываться о ВСУ как минимум нейтрально, не позволяя себе даже намёка на критику.

Теперь же, как пишет «Бильд», появился внутренний документ германских вооружённых сил, в котором говорится о неэффективности использования армией Украины западной военной техники, а также подготовленных в странах НАТО бригад.

Из материала немецкой газеты:

Немецкие военнослужащие раскритиковали переход ВСУ к тактике малых групп при контрнаступлении без использования крупных сил, подготовленных на Западе. Войска при такой тактике дробятся на мелкие части, в ходе наступления усложняется логистика, снижается согласованность и повышаются риски «открытия дружественного огня».

Напомним, что дружественным огнём называют огонь, по ошибке открытый по своим.

В документе бундесвера говорится, что мелкие части управляются по отдельности, но когда требуется единое командование на поле боя, возникают проблемы.

Один отряд выдвинулся на передовой в направлении российских позиций, другой должен осуществлять отвлекающий манёвр, третий осуществлять огневое прикрытие первого в случае его обнаружения. В итоге первый отряд попадает под огонь, одновременно с этим по нему начинает стрелять третий отряд, считая, что «это русские». Второй отряд уже непонятно кого отвлекает в таких условиях. В итоге всех обнаруживают российские дроны, и начинается артобстрел всех тех подразделений, которые пошли в атаку.

Из документа:

Имеющие боевой опыт украинские солдаты, усваивают западную военную тактику по маневренному бою хуже новобранцев. При этом новобранцы не могут реализовать полученные на полигонах стран НАТО навыки вследствие того, что им запрещают это делать украинские командиры на местах.

В материале говорится, что украинские войска «разбазаривают преимущество западной военной доктрины». В чём это преимущество состоит, не сообщается.