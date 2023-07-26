Войти
Военное обозрение

«Войска дробят на малые части» - вышел документ бундесвера с критикой применяемой ВСУ в ходе контрнаступления тактики

351
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В немецкой прессе говорится о том, что военнослужащие бундесвера впервые позволили себе открытую критику вооружённых сил Украины. Ранее в немецкой военной среде было принято высказываться о ВСУ как минимум нейтрально, не позволяя себе даже намёка на критику.

Теперь же, как пишет «Бильд», появился внутренний документ германских вооружённых сил, в котором говорится о неэффективности использования армией Украины западной военной техники, а также подготовленных в странах НАТО бригад.

Из материала немецкой газеты:

Немецкие военнослужащие раскритиковали переход ВСУ к тактике малых групп при контрнаступлении без использования крупных сил, подготовленных на Западе. Войска при такой тактике дробятся на мелкие части, в ходе наступления усложняется логистика, снижается согласованность и повышаются риски «открытия дружественного огня».

Напомним, что дружественным огнём называют огонь, по ошибке открытый по своим.

В документе бундесвера говорится, что мелкие части управляются по отдельности, но когда требуется единое командование на поле боя, возникают проблемы.

Один отряд выдвинулся на передовой в направлении российских позиций, другой должен осуществлять отвлекающий манёвр, третий осуществлять огневое прикрытие первого в случае его обнаружения. В итоге первый отряд попадает под огонь, одновременно с этим по нему начинает стрелять третий отряд, считая, что «это русские». Второй отряд уже непонятно кого отвлекает в таких условиях. В итоге всех обнаруживают российские дроны, и начинается артобстрел всех тех подразделений, которые пошли в атаку.

Из документа:

Имеющие боевой опыт украинские солдаты, усваивают западную военную тактику по маневренному бою хуже новобранцев. При этом новобранцы не могут реализовать полученные на полигонах стран НАТО навыки вследствие того, что им запрещают это делать украинские командиры на местах.

В материале говорится, что украинские войска «разбазаривают преимущество западной военной доктрины». В чём это преимущество состоит, не сообщается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
04.01.2023
Как в компьютерной игре: Кулеба сравнил поставки оружия Украине с прохождением "уровней"
26.04.2021
Эксперт: вступление Украины в НАТО изменило бы поведение России (Polskie Radio, Польша)
21.04.2021
Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти
12.04.2021
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
22.07.2019
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
15.07.2019
Heise (Германия): Россия и план евразийского экономического пространства
11.10.2016
Главное — холодный разум и вера в НАТО (Latvijas Avize, Латвия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео