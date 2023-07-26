«Войска дробят на малые части» - вышел документ бундесвера с критикой применяемой ВСУ в ходе контрнаступления тактики

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В немецкой прессе говорится о том, что военнослужащие бундесвера впервые позволили себе открытую критику вооружённых сил Украины. Ранее в немецкой военной среде было принято высказываться о ВСУ как минимум нейтрально, не позволяя себе даже намёка на критику.
Теперь же, как пишет «Бильд», появился внутренний документ германских вооружённых сил, в котором говорится о неэффективности использования армией Украины западной военной техники, а также подготовленных в странах НАТО бригад.
Из материала немецкой газеты:
Напомним, что дружественным огнём называют огонь, по ошибке открытый по своим.
В документе бундесвера говорится, что мелкие части управляются по отдельности, но когда требуется единое командование на поле боя, возникают проблемы.
Один отряд выдвинулся на передовой в направлении российских позиций, другой должен осуществлять отвлекающий манёвр, третий осуществлять огневое прикрытие первого в случае его обнаружения. В итоге первый отряд попадает под огонь, одновременно с этим по нему начинает стрелять третий отряд, считая, что «это русские». Второй отряд уже непонятно кого отвлекает в таких условиях. В итоге всех обнаруживают российские дроны, и начинается артобстрел всех тех подразделений, которые пошли в атаку.
Из документа:
В материале говорится, что украинские войска «разбазаривают преимущество западной военной доктрины». В чём это преимущество состоит, не сообщается.