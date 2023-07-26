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ЦАМТО

В рамках научно-деловой программы форума "АРМИЯ-2023" специалисты обсудят перспективные военные технологии

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Международный форум Армия-2022
Международный форум Армия-2022.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

ЦАМТО, 25 июля. Перспективы развития венных технологий и разработок в интересах ВС РФ станут предметом научно-деловой беседы на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023".

Планируется, что мероприятие пройдет на дискуссионной площадке военного инновационного технополиса "ЭРА" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 15 августа.

В рамках научно-деловой беседы специалисты образовательных учреждений Минобороны России, инженеры и конструкторы отечественного ОПК, приглашенные представители органов исполнительной власти, предприятий оборонной промышленности, вузов, бизнеса и общественных организаций обменяются информацией и обсудят новые перспективные военные технологии и разработки в интересах Российской армии, в том числе – в направлении развития оружия на новых физических принципах; систем управления средствами поражения и радиоэлектронной безопасности; радиотехнических, оптических и оптико-электронных средств разведки и противодействия подобным средствам; снижения радиолокационной заметности вооружений и техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
Компании
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Проекты
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